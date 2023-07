Alberto Núñez Feijóo: "Yo no mentí ni miento y si alguna vez digo una cosa incorrecta es fruto de la inexactitud"

Alberto Núñez Feijóo ha matizado sus palabras en la entrevista con Televisión Española porque sostuvo que el PP siempre había subido las pensiones según el IPC y sin embargo "hubo años en las que no se actualizaron con el IPC" aunque su partido "siempre, siempre" las subió y "nunca" las "congeló".

El candidato del PP a las elecciones generales ha defendido en una entrevista con Espejo Público que él ni mintió ni miente, al contrario de lo que a su juicio hace Pedro Sánchez.

"La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira (...) y si digo alguna cosa que no es correcta no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud, y además la rectifico porque creo que es bueno", ha argumentado.

Feijóo ha admitido así que el Gobierno de Mariano Rajoy no siempre actualizó las pensiones con el IPC, sino que algunas veces las actualizó por debajo y otras veces, cuando la inflación fue negativa, por encima, al tiempo que ha recordado que el PSOE sí congeló las pensiones.

Llama a revisar la situación financiera cada dos años

A futuro, el candidato del PP se sentará con los agentes sociales para buscar la actualización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo. Feijóo ha recordado que una disposición adicional de la última reforma, llama a revisar la situación financiera cada dos años y contempla "rebajar" pensiones o subir cotizaciones si el gasto se descuadra.

Feijóo hará una auditoria del CIS si gobierna y estudia si puede bajar el IVA de peluquerías este año

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa hará una auditoría del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para "devolver el prestigio" a esta institución. Además, ha indicado que su partido está estudiando si es posible bajar el IVA de las peluquerías "este año".

"Le he pedido a mi equipo que me diga si podemos comprometernos en bajar el IVA de la peluquería porque hemos visto que se han cerrado muchos salones de peluquería. Creemos que pasar de un 10 a un 21% de IVA ha sido muy duro", ha declarado Feijóo.

Feijóo ha señalado que con esa bajada serían "coherentes" con el voto del Grupo Popular en el Senado a favor de bajar el IVA a las peluquerías mientras que el PSOE "votó en contra". "Me gustaría poder rebajar el IVA a las peluquerías este año", ha enfatizado.

Cuota cero autónomos y bajar IRPF a rentas de menos de 40.000

Además, ha señalado que una de sus primeras medidas si llega al Gobierno será rebajar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros y ha dicho que con los autónomos quieren llegar a la "cuota cero" el primer año para que puedan atender los gastos. También ha indicado que rebajará el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

En cuanto a si aplicará los peajes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido con Bruselas ante las informaciones que apuntan a que ahora se busca frenar ese compromiso, Feijóo ha recordado que en el cara a cara él enseñó ese documento remitido a Bruselas, algo que, a su juicio, evidencia que el jefe del Ejecutivo "estaba mintiendo" cuando lo negó.

"No he visto una sola aclaración sobre este asunto", ha enfatizado, para añadir que "lo cierto y verdad es que España se compromete con Bruselas a tener un peaje en las autovías y Bruselas toma nota" y le "desembolsa los fondos".