Teresa Ribera emula a La Pasionaria y pide frenar a la ultraderecha al grito de "No pasarán"

La candidata número uno del PSOE a las próximas elecciones europeas, Teresa Ribera, animó a ir a las urnas el 9 de junio a votar "en masa" al PSOE, "único partido que es capaz de frenar a la ultraderecha, a la exclusión, al odio, a la mentira; que es capaz de evitar la regresión que representan y defienden sin ningún pudor y a esos otros, que escondidos detrás, no tienen más opinión ni objetivo que derrocar, sea como sea, el Gobierno y el presidente legítima y democráticamente elegido por nuestro país".

En un mitin en Benalmádena (Málaga), con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez, Ribera aseguró que el PSOE es "el único partido que se presenta a las elecciones que tiene un programa de verdad" y que quiere "hacer una análisis honesto de los grandes desafíos que tiene Europa".

El lema que evoca la España en guerra civil

Además, la vicepresidenta tercera repitió en el mitin el lema que evoca a la España en guerra civil, "No pasarán". La vicepresidenta tercera aseguró que "no pasarán" los que "se pasean presumiendo de su voluntad de hacer implosionar la Unión Europea" y ha defendido que la economía "funciona" en España y las políticas puestas en marcha por los gobierno socialistas, refiriéndose a la decisión del Tribunal Constitucional de confirmar la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo'.

"Hoy, frente a los que presumen de querer imponer restricciones a los derechos, a las libertades, decirnos cómo queremos querer, cómo queremos vivir, queremos defender más y mejor que nunca nuestro modelo de convivencia, solidaridad, paz y respeto entre todos; hoy celebramos la diversidad, la alegría y nuestro compromiso con una sociedad que progresa", ha dicho.