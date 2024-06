Sumar reacciona a la carta de Sánchez con un escueto mensaje: "Pedro, tío, mándales a la mierda"

Sumar ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que publicara una segunda carta en la red social X para denunciar de nuevo la "maquina del fango" y los ataques contra su esposa.

Pese a que la líder de Sumar y vicepresidenta Segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, publicara ayer un comentario en el que parecía no gustarle esta afición epistolar de su socio de gobierno al decir "no va de cartas. A la derecha se le para con hechos", poco después, la cuenta de Sumar reposteaba la misiva de Sánchez y le añadía este comentario: "Pedro, tío, mándales a la mierda" .

A la mierda: de grosería a claim electoral

Desde que un micrófono abierto permitiera escuchar a la ministra de Trabajo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados decir "a la mierda" después de que Pedro Sánchez respondiera al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Díaz ha hecho suya esta expresión y su partido está queriendo rentabilizarla en campaña.

De hecho, ya el pasado sábado Sumar desplegó una gran lona en la calle Montera de Madrid en la que pide el voto en las elecciones europeas del próximo 9 de junio animando a "mandar a la mierda" a los partidos de la derecha.

"Ya sabes adónde puedes mandarles este 9 de junio en las elecciones europeas. Y con qué voto hacerlo. El próximo domingo, vota Sumar. Disfruta las vacaciones", asegura el partido de Yolanda Díaz en un mensaje en X, en el que también recuerda a los votantes su promesa de "reducir la jornada laboral sin reducción salarial".

Sumar explicó que el objetivo de su lona, que es demostrar "una política más alegre, menos encorsetada por una corrección política que sólo se le aplica a las fuerzas progresistas", y al mismo tiempo reivindicar "el descanso, el derecho al tiempo y a pasar un periodo alejados del estrés laboral".

Ese mismo día la vicepresidenta segunda reiteró en un mitin la frase que fue captada por un micrófono en el Congreso. Según Díaz, los responsables del PP y de Vox "se pusieron muy nerviosos" porque ella dijo "a la mierda" en el pleno del Congreso tras una intervención de Pedro Sánchez, y se ha reafirmado en sus palabras porque "ya está bien" de mentiras e insultos de la derecha.

Díaz criticó que Feijóo se quejara de eso cuando "no para de mentir" y además desde la bancada de la derecha se insultó al diputado de los comunes Gerardo Pisarello, y ha añadido: "¿Sabéis qué os digo? Que ya está bien, que a la mierda, que vamos a gobernar mejor".

Ayuso ya lo hizo

Pero Sumar no es la primera formación política que hace suyo lo que en principio era una error y no debía ser visto u oído. Estoy ya lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con su "me gusta la fruta".

Ayuso protagonizó otra "pillada" en el Congreso cuando desde la tribuna de invitados se pudo apreciar claramente cómo reaccionaba con un "hijo de puta" a una intervención desde la tribuna del presidente del Gobierno.

Ella explicó después que lo que dijo fue "me gusta la fruta" y defendió en varias ocasiones esa frase para contestar a lo que ha considerado ataques de Sánchez.

La líder del PP madrileño ha hecho tan suyas estas palabras que incluso eligió una cesta de frutas como regalo a los afiliados en Navidad.