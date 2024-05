Sánchez pide el voto para hacer retroceder la "coalición reaccionaria" en Europa

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves el apoyo para su partido en las elecciones europeas del 9 de junio para que "no retroceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y en Europa", la derecha de las "tijeras" y la ultraderecha de la "motosierra".

Sánchez ha alertado de lo que será Europa "si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha", de manera que pidió el "apoyo" para el PSOE, aunque llegó a decir "voto" y corrigió rápido dado que no se puede pedir expresamente el voto hasta pasada la próxima medianoche, porque "si eso no lo quisimos para España" en las elecciones del 23-J y "frenamos" a la coalición reaccionaria" de PP y Vox, "no lo queramos para Europa".

Además, ha criticado al PP por no dejar claro si va a pactar o no con la ultraderecha. "Si no han aclarado si va a haber o no un pacto con la ultraderecha, tienen claro que lo van a hacer. Por eso pido el apoyo al PSOE, para que no retroceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y Europa, empezando por la Comunidad Valenciana", ha dicho en el acto, en el que han participado también la candidata del PSOE para las europeas, Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant.

Además, Sánchez ha comentado que "no hay color" y que prefiere "la Europa de Borrell, Calviño, Ribera. No la de Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal". "Por eso tenemos que salir ganar las elecciones el 9 de junio", ha añadido.

En un mensaje reiterado de lo que supone la presencia de la "ultraderecha" en las instituciones, Sánchez defendió que Madrid fue la ciudad elegida para esa reunión de la "internacional ultraderechista" porque no les gusta el "Gobierno de coalición progresista" que revaloriza las pensiones y defiende el Estado del bienestar.

Contesta a Ayuso sobre Palestina

El presidente del Gobierno también ha contestado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este jueves ha afirmado que el Gobierno "pretende que las democracias hagan con Hamás lo mismo con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado".

"Son Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, más de 140 países que en la última asamblea general de la ONU votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. ¿Somos todos amigos de los terroristas? No, la paz que queremos para Ucrania es la paz que queremos para Palestina", ha contestado Sánchez a las palabras de Ayuso.

En este sentido, Sánchez ha defendido una paz "basada en reglas y en un respeto escrupuloso del derecho internacional humanitario" y ha asegurado que el reconocimiento del Estado de Palestina contribuirá a la paz en Oriente Medio. "No os quepa duda, estamos del lado correcto de la historia", ha sentenciado.