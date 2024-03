Por qué puede Puigdemont presentarse a las elecciones con una causa abierta por terrorismo

El expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha desvelado desde la localidad francesa de Elna que será el candidato de este partido a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 12 de mayo.

Desde que Pere Aragonés anunciara la pasada semana el adelanto electoral el Cataluña, desde Junts ya avisaron de su intención de contar con el expresident fugado como candidato, pero la pregunta es cómo es posible que concurra a unas elecciones un ciudadano con varias causas abiertas, entre ellas, una por terrorismo.

La aprobación de la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía da paso a dos meses en los que la norma permanecerá en el Senado para su estudio y votación y no será hasta finales de mayo cuando el texto vuelva al Congreso para su aprobación definitiva.

Esto impide a Puigdemont beneficiarse de la amnistía antes de la celebración de las elecciones catalanas, que serán el 12 de mayo, y, por tanto, correría el riesgo, según ha confirmado el ministro de la Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en 'Más de uno' de ser detenido si así lo deciden los jueces antes de que la ley entre en vigor.

Por qué Puigdemont se puede presentar

La principal razón por la que Carles Puigdemont puede presentarse a las elecciones catalanas es porque no está inhabilitado. No está inhabilitado porque no ha sido juzgado en la causa del procès y no hay una condena firme que le impida concurrir a las elecciones, a diferencia de Oriol Junqueras, que seguirá inhabilitado hasta 2031.

Al margen de su procesamiento por el procès, el Supremo acordó abrir una causa para investigar y en su caso, enjuiciar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso 'Tsunami Democràtic, pero no está formalmente imputado.

Puigdemont es aforado y si el Supremo quiere proceder contra él tienen que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo y ofrecerle que venga a declarar voluntariamente.

Ya demostró Puigdemont que puede presentarse porque así lo hizo él en las elecciones de Cataluña de 14 de febrero de 2021. El expresidente ya se encontraba fugado en Bélgica y no se incorporó al Ejecutivo ERC-Junts que gobernó en la Comunidad Autónoma durante los primeros años de legislatura.

Eso sí, para poder ejercer como Diputado en el Parlament Catalán, Puigdemont deberá renunciar a su acta de Eurodiputado, por la incompatibilidad que marca el artículo 211 de la Ley Electoral.