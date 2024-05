El programa electoral de Vox en las elecciones en Cataluña: devolver la unidad a España

El secretario general de Vox y diputado autonómico en el Parlament, Ignacio Garriga, será el cabeza de lista de la formación de Santiago Abascal. Garriga ya se presentó como número uno de la lista de su formación en las anteriores elecciones catalanas del 2021, en las que Vox obtuvo representación en el Parlament por primera vez con 11 escaños, situándose como cuarta fuerza política y como el partido de derechas no independentista más votado.

Aquella vez, Vox, con Garriga al frente de las listas catalanas, obtuvo 218.121 votos, un 7,67% del total. Fueron los primeros comicios catalanes en los que la formación presentó su candidatura. Sumó escaños en las cuatro provincias y recibió especial apoyo en Tarragona, donde consiguió un 9,39% de los votos.

A los comicios de 2024 se enfrenta con el objetivo de no perder votos en favor del PP, ya que las encuestas auguran a los populares una fuerte subida: podrían alcanzar los 15 diputados, tras haber obtenido solo 3 las pasadas elecciones. Su discurso se centra en atacar a los socialistas y a los partidos independentistas.

La fuerza de Vox se encuentra, principalmente, en las ciudades. En concreto, logra más porcentaje de voto en los extremos: en los barrios más pobres de las ciudades catalanas, así como en las zonas de rentas más altas. El porcentaje de voto es destacable en zonas como Sant Climent Sescebes (Girona), donde está la principal base militar del ejército español en Catalunya; Talarn (Lleida), donde hay una academia militar del ejército, o Sant Andreu de la Barca (Barcelona), sede de la Comandancia de la Guardia Civil.

Garriga ha afirmado que "los catalanes quieren que les defiendan" y que por ello el eslogan de su partido en esta campaña es "En defensa propia", a la vez que ha animado a los votantes a protagonizar una "rebelión del sentido común" el próximo 12M.

Devolver la unidad a Cataluña

El partido verde propone derogar todas las normas "totalitarias impuestas por la Generalitat". Para ello, defienden la unidad sustituyendo leyes "que persiguen el español" o acabar con "las mentiras separatistas y socialistas". Vox considera que los socialistas “son absolutamente culpables de la deriva rupturista de Cataluña”. “Estamos confiados en que todos estos catalanes patriotas que aman a Cataluña y a España van a hacérselo pagar en las urnas”.

El candidato ha recalcado que uno de los objetivos es “hacer irrelevantes a todos aquellos que se han aprovechado del sudor de vuestra frente, de nuestra tierra a la que han saqueado", y ha incluido a aquellos que también han utilizado los colegios "para adoctrinar a nuestros hijos y han empobrecido a miles y miles de catalanes”. "No hay alternativa que no sea la de Vox al separatismo". Su objetivo no es solo trasladar un mensaje de esperanza, "sino decirle a los catalanes que podemos cambiar el rumbo de la historia de Catalunya", ha asegurado Garriga.

Intolerancia hacia la amnistía

Vox centra su campaña en lo que consideran "los problemas reales" de la gente y, para ello, proponen una reducción fiscal de unos impuestos que el partido vincula "al separatismo". Para ello, aseguran que denunciarán "la inseguridad" que se vive en Cataluña recorriendo las calles.

Según la formación verde, la situación actual es el resultado de décadas de gobiernos independentistas que han llevado al país a la decadencia. Además, en el plano económico incluye los desafíos derivados de la sequía que, según el partido, se deben a la escasez de infraestructuras e inversión.

El dominio del PP de la ofensiva contra la amnistía complica a los de Abascal introducir el antinacionalismo como principal baza de rédito en Cataluña, porque será crucial en la campaña popular.

Ataque al catalán

La formación de Abascal pretende recuperar la elección del centro educativo y el derecho a la educación en español, algo que ya incluía en el programa de las pasadas elecciones. A esta medida, añade la propuesta de cerrar la televisión pública catalana, TV3, y dejar de "subvencionar a organizaciones separatistas", lo que considera un gasto "político ideológico". Además, Vox ha presentado este viernes en el Congreso, una proposición no de ley para cerrar las embajadas catalanas y así poner fin a la “propaganda antiespañola”.

Vox señala que la inmersión lingüística "utiliza el catalán como lengua de imposición", por lo que el partido quiere garantizar la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos en español, así como eliminar las subvenciones a asociaciones como Plataforma per la Llengua.

Inmigración ilegal

El programa electoral del partido de ultraderecha se centra en vincular la inmigración con la delincuencia, cuyo lema es "tolerancia cero con la inmigración ilegal", y promete "recuperar la seguridad" en los barrios, acabando con "los centros de MENAS". También quieren poner fin a las "subvenciones públicas para inmigrantes ilegales" y expulsar tanto a los ilegales, como a aquellos legales que cometan delitos.

Vox es el único partido del Congreso que se ha negado a comenzar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por alrededor de 900 entidades sociales para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras que residen en España.

El programa de seguridad de Vox promete acabar con el "efecto llamada" de inmigrantes, que "está promovido por las ayudas sociales y pisos de protección que reciben". Garriga afirma que "no habrá ni un piso, ni un paquete, para una persona que acaba de llegar en situación irregular, mientras haya un español o un catalán o una familia que tenga dificultad para llegar a final de mes". Según su candidato, Vox aspira a recuperar los "servicios públicos que han destrozado el separatismo y el socialismo".

Acceso a la vivienda

Cataluña es una región con un gran déficit de pisos asequibles, ya que "faltan más de 220.000". Vox se propone facilitar el acceso a una vivienda digna, poniendo a las familias en el centro de la política porque "el separatismo es un obstáculo para que nuestros jóvenes y las familias puedan acceder a un hogar en régimen de compra o alquiler". Para ello, tienen como objetivo aumentar el parque vivienda social, bajar los impuestos que encarecen la vivienda y perseguir con extrema dureza la okupación.

El pasado 15 de marzo entró en vigor el límite a los precios del alquiler en 140 municipios catalanes donde se considera que el arrendamiento convencional está "tensionado". Garriga ha denunciado que el decreto ley de urgencia aprobado por el Govern para controlar el precio a los alquileres de temporada es una medida que “ya disparó los precios un 12% hace tres años”. Esta ley aplica a los grandes tenedores y nuevos alquileres de viviendas en zonas tensionadas que no hayan sido alquiladas en cinco años y fija límites para las renovaciones de contratos de pequeños propietarios.

En este sentido, ha asegurado que Vox “derogará la ley de vivienda e impulsará medidas reales para bajar el precio de la vivienda, como un plan nacional de vivienda social en toda España" ya que, tras la entrada en vigor del tope, los portales inmobiliarios han visto una reducción de anuncios de alquileres convencionales. "Las familias son el centro de nuestras políticas", ha concluido, insistiendo en que los comicios del próximo 12 de mayo son "una gran oportunidad para los catalanes".

Acabar con el éxodo de empresas y el cierre de industrias

La fuga de empresas que se ha producido en Cataluña desde el 2017 ha dado lugar a la huida de más de 8000 empresas. "Una fuga que se ha incrementado tras los recientes pactos entre Sánchez y el separatismo". Vox propone eliminar la burocracia verde, las leyes climáticas y la inseguridad jurídica "para que nuestra región vuelva a ser una referencia industrial dentro y fuera de España".

Invertir en Sanidad

Entre los objetivos principales en materia sanitaria, los de Abascal buscan acabar con las precarias condiciones y las imposiciones lingüísticas, ya que "la industria política del separatismo y su elevado coste han degradado nuestra Sanidad y servicios sociales, y han abandonado infraestructuras esenciales", y mejorar las listas de espera.

Impulsar el sector turístico

Apoyar al sector con medidas fiscales y perseguir los delitos callejeros como los robos y el top manta, porque "la inseguridad y las políticas separatistas son el peor enemigo de nuestra hostelería y nuestros comercios de toda la vida". A ello se suman medidas como fomentar un turismo de calidad, compatible con el respeto patrimonio natural nacional.

Garriga ha asegurado que independentistas y socialistas "acosan al sector primario promoviendo pactos verdes europeos" y que buscan destruir al sector turístico.