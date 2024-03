Illa ve "agotado" el proyecto de ERC y Junts, pero no pone "vetos" ante el 12M

El primer secretario del PSC y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 12 de mayo, Salvador Illa, ha afirmado que el proyecto de ERC y Junts está "agotado", si bien no pone "vetos".

En una entrevista con El Periódico, Illa ha denunciado que Cataluña no está "preparada" para afrontar la sequía ni retos como la educación, las infraestructuras, las energías renovables o la seguridad, "después de diez años de gobierno" de ERC y JxCat.

"Esta ha sido una legislatura perdida, fracasada, que colapsó hace un año y medio. Es obvio que el proyecto de ERC y de Junts está agotado y que la Cataluña que quiere avanzar, que quiere tirar adelante y mirar el futuro con esperanza, pide abrirse paso", ha planteado.

Sobre el rechazo de los presupuestos catalanes en el Parlament esta semana, ha opinado que su fracaso se debe al "electoralismo y partidismo de varias formaciones políticas que anteponen sus intereses a los de la sociedad, que piensan más en ellos mismos que en el país".

Las elecciones del 12M en Cataluña, en su opinión, serán "clarificadoras" y "ayudarán en el ámbito de la política española", ya que "se está abriendo paso una Cataluña que quiere aprovechar la oportunidad de pasar página a años que no han sido buenos".

"No estamos juzgando los últimos cuatro años, que son negativos, malos y perdidos, sino los últimos 10 o 12 de gobiernos conjuntos de ERC y de Junts. La mayoría de catalanes no quieren que busquemos lo que nos divide, sino que trabajemos para reformar la sanidad o la seguridad", ha recalcado.

Illa ha remarcado que tiene "un proyecto muy distinto" al del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "o al del que pueda ser el candidato de Junts".

En cuanto a pactos postelectorales, no descarta "ninguna opción", aunque se imagina "un Govern con un apoyo muy amplio al PSC".

"Yo no pongo vetos, ni me ocupo, ni digo, ni me defino por oposición a los otros", ha razonado el primer secretario del PSC.

Para Illa, es "tan obvio el agotamiento" de la fórmula de coalición independentista que le "cuesta mucho pensar que pueda tener mayoría en el Parlament".

Sobre la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda ser el candidato de Junts, ha afirmado que "esto es política de vía estrecha".

Con respecto al debate de la financiación, ha apostado por una fórmula "justa, solidaria, que permita que Cataluña desarrolle toda su potencialidad y el principio de ordinalidad".

Si es presidente de la Generalitat, "lo primero" que hará será "abrir un diálogo entre catalanes y mantener el diálogo del Gobierno de España, con los gobiernos europeos y con quien convenga".