Feijóo llama a "acreditar que el centro derecha catalán se llama Partido Popular"

Feijóo ha compartido un mitin en Tarragona en la penúltima jornada de campaña junto a su candidato, Alejandro Fernández, y, en medio de la competición entre el PP y Vox por la cuarta plaza, sin mencionar a este adversario, ha arengado a sus votantes subrayando y que el partido "constitucionalista y "autonomista de Cataluña" es el PP.

Entre elogios a su candidato por no callarse y ser un inconformista, Feijóo ha dicho que si Alejandro Fernández tuviese "muchas ansias de poder, podría hablar con (Salvador) Illa e ir de vicepresidente" pero como tiene palabra y ha prometido hacer cumplir la Constitución y el Estatut de Cataluña, "está en el partido constitucionalista y autonomista de Cataluña, que es el PPC".

Feijóo ha querido persuadir a los catalanes de que el PP es la alternativa al PSC, ERC o Junts

En Tarragona, Feijóo ha querido persuadir a los catalanes de que el PP es la alternativa al PSC, ERC o Junts, a los que considera "lo mismo con distinta marca".

Feijóo ha censurado el "narcisismo" de los que se creen los "amos" de Cataluña y de España y ha llamado al fin del procés, que en su opinión es lo que permite a Pedro Sánchez seguir siendo presidente del Gobierno y a los "separatistas" seguir "mangoneando Cataluña".

Feijóo ha denunciado la deuda catalana, la lista de espera sanitaria o que la región lidere el ránking de ocupaciones de vivienda y criminalidad, para preguntarse cómo es posible que de ello se culpe a los que no gobiernan y no a "los responsables": PSC, Esquerra y Junts.

Feijóo ha alertado además a los catalanes que su Gobierno se decidirá desde Madrid, en función de lo que le convenga a Pedro Sánchez.

Se ha dirigido a los votantes del PSC

Y se ha dirigido a los votantes del PSC para decirles que entiende su desazón" al ver que les piden el voto constitucionalista "para entregar el poder a los nacionalistas", y a los de Junts, con los que comparte la "desazón" por que las políticas se entreguen a la "extrema izquierda".

A todos aquellos que quieran un "voto constitucionalista que no engañe a nadie", un "partido reformista", que baje impuestos, y un candidato que "no cambia de opinión", les ha ofrecido Feijóo la papeleta del Partido Popular.

Feijóo ha apuntado además a la difícil gobernabilidad tras los comicios del domingo, poniendo en duda que traigan una legislatura de cuatro años, al tiempo que ha denunciado que también la situación del Gobierno central y sus presupuestos "dependerá de lo que quieran hacer los separatistas".

En su intervención, Alejandro Fernández ha defendido que es "vital recuperar la ilusión y construir una alternativa al nacionalismo obligatorio" en Cataluña.

Ha lamentado que cada vez que se ha tratado de construir una alternativa al nacionalismo en Cataluña "no ha salido adelante", y ha puesto como primer ejemplo el de Pasqual Maragall, al que ha definido como un "gran alcalde de Barcelona y un pésimo presidente de la Generalitat".

También, ha recordado que en 2017 "CS obtuvo una victoria histórica en Cataluña", que "se truncó porque los máximos referentes de aquel proyecto decidieron irse".

"Nunca saldrá reproche" de esa decisión, porque -ha sostenido- "no era sencillo quedarse a hacer política en Cataluña en los momentos en los que el ambiente era absolutamente irrespirable".

"Yo no funciono así, yo no acepto que se pretenda imponer el pensamiento único en mi tierra, yo no tolero que se señale y se margine al que piensa diferente en nuestra tierra, me rebela que se llame colono, 'botifler' o charnego a las personas por sus ideas o por su origen", ha dicho.