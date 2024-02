Todos los titulares de Rafa Nadal en 'El Objetivo': Arabia Saudí, su retirada, feminismo, Carlos Alcaraz...

Rafa Nadal ha sido protagonista este miércoles en 'El Objetivo', en La Sexta, donde ha concedido una entrevista a la periodista Ana Pastor en la que ha repasado todos los temas que giran en torno a su figura. Su carrera, sus rivales, sus lesiones, su retirada, su 'fichaje' por la Federación de Tenis de Arabia Saudí... El balear no se ha mordido la lengua y he dejado numerosos titulares.

Sobre su polémico 'fichaje' por Arabia Saudí, Rafa Nadal ha querido dejar claro que no ha sido por dinero y ha defendido que tiene un proyecto deportivo para ayudar al país a crecer. "Mi contrato con ellos es para promover el tenis (...) Lo que se me propone es liderar un proyecto deportivo. Déjenme hacer mi proyecto y veremos si soy capaz de cumplir mi objetivo, que es mejorar la vida de las personas a través del deporte".

Preguntado por si cree que es una forma de lavar la imagen del país, Nadal es claro y asegura que no cree que Arabia le "necesite" para lavar ninguna imagen. "Es un país con un gran potencial. Muchos países que hoy en día son respetados, hace 20 años venían de una situación difícil", explica el tenista.

Lo que sí reconoce es un "error de comunicación" a la hora de anunciar que sería embajador de la Federación Saudí y cree que debería haber salido él personalmente a explicar los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión.

Pero más allá de los debates éticos que puede implicar el haberse convertido en embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, lo que más interesa a sus fans son los rumores de retirada. Tras más de un año sin competir, el balear anunció su vuelta a las pistas en este 2024, aunque, tal y como explicó en su momento, "tiene toda la pinta de que va a ser el último año".

Nadal no se cierra puertas, pero sí deja claro que su ilusión es retirarse en las pistas. "Mi sensación es que no me quedan muchos eventos por jugar. Roland Garros es uno de mis objetivos, podría ser un buen cierre, pero me gustaría estar en los Juegos", explica el balear.

Su rivalidad con Federer y Djokovic

Una de las cosas que ha marcado la carrera de Rafa Nadal ha sido su rivalidad con Roger Federer y Novak Djokovic. El español se deshace en elogios hacia sus rivales e, incluso, se moja sobre quién ha sido el mejor de los tres.

Al suizo le ha dedicado unas bonitas palabras explicando que han compartido la mayor parte de sus carreras y que se han ayudado mutuamente. "Creo que hemos conseguido un nivel de autoexigencia difícil de repetir", decía.

Sobre el serbio, por su parte, explica que "la imagen que proyecta es mucho peor de lo que es él. Es una buena persona", y dice de él que "es el mejor de la historia".

Carlos Alcaraz

Aunque todo apunta a que la carrera de Rafa Nadal está llegando a su fin, el tenis español se ha ilusionado en los últimos años con la irrupción de Carlos Alcaraz. El balear también ha hablado sobre el murciano, dedicándole elogios y asegurando que es mejor que él a su edad.

"Tiene un nivel de tenis increíble. Es un jugador super completo en todos los sentidos. No le veo debilidades, como yo sí tenía a su edad (...) Es alguien con una gran ambición, tiene todos los ingredientes para conseguir una carrera increíble".

También ha hablado de las nuevas generaciones de tenistas, que cree que están mejor preparados y que físicamente son mejores que los de su generación. "Son más rápidos, golpean más fuerte a la pelota... Hay menos margen para la táctica y pensar", dice un Nadal que también cree que estos tenistas jóvenes "están más pendientes del espectáculo".

Igualdad y deporte

Tampoco ha rehuido Rafa Nadal las preguntas sobre la igualdad en el deporte y el feminismo y ha defendido la igualdad de oportunidades e inversión. "Desde el sector público debe darse la misma inversión a nivel de oportunidades", explica un Rafa que también cree que "la igualdad no reside en regalar".

"Si Serena Williams genera más que yo, debe ganar más que yo. Quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres", ha dicho el balear.