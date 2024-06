Rafa Nadal renuncia a Wimbledon y jugará en Bastad la semana previa a los Juegos Olímpicos

El tenista Rafa Nadal ha publicado en su perfil oficial de 'X' que desde su eliminación en Roland Garros ha seguido "entrenando en tierra batida" y que ha definido su calendario veraniego tras conocer este miércoles que jugará en París sus "últimos Juegos Olímpicos".

"Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que añoraré jugar Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Les echaré de menos a todos", ha detallado.

Nadal se preparará para la cita olímpica

Por ello, el ganador de 22 'Grand Slams' jugará el torneo de Bastad para prepararse para el reto olímpico.

"Es un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Espero verles a todos allí", ha afirmado.

De este modo, Nadal se preparará para la cita olímpica, que se disputará en las pistas de Roland Garros sobre tierra batida, en un torneo de categoría 250 sobre esta misma superficie, una oportunidad ideal para coger ritmo y sensaciones antes de disputar los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 25 de julio.

El balear, que ya venció en este torneo en 2005 tras derrotar a Tomas Berdych en la final, volverá 19 años después a las pistas del 'Nordea Open', en una etapa muy diferente de su carrera.

En lo que va de 2024, el exnúmero uno del mundo ha disputado 12 partidos, con 7 victorias y 5 derrotas, la última en la primera ronda de Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev, donde ofreció su mejor nivel desde su retorno con continuidad a las pistas en Primavera.