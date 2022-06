Rafa Nadal: "No sé lo que pasará en el futuro, pero lo voy a seguir intentando"

El español Rafael Nadal, que este domingo levantó su decimocuarto Roland Garros, aseguró que luchará por volver muchos años al Grand Slam de tierra batida.

"No sé lo que me reserva el futuro, pero voy a luchar por volver el máximo de años posible", dijo el español desde la pista central de París, con la Copa de los Mosqueteros en las manos, su vigésimo segundo Grand Slam, el segundo que gana esta temporada.

Nadal, que había dejado entrever que esta podía ser su última participación en Roland Garros, aseguró que es "increíble estar aquí con 36 años y ganar el torneo más importante" de su carrera.

El español agradeció el trabajo de su equipo y el apoyo de su familia: "Sin vosotros, me habría retirado del deporte desde hace tiempo".

Se someterá a un nuevo tratamiento

El español ha revelado que tras su partido de segunda ronda apenas podía andar y que a partir de la próxima semana se someterá a un nuevo tratamiento. "El peor momento lo pasé tras el partido con (Corentin) Moutet, no podía andar. Por suerte, mi doctor estaba aquí y eso me ha permitido jugar infiltrado", afirmó el mallorquín a la televisión pública francesa tras imponerse por 6-3, 6-3 y 6-0 al noruego Casper Ruud en la final.

Nadal, que con este suma 22 títulos del Grand Slam, aseguró que el problema que tiene en el pie izquierdo le está limitando. "No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude", indicó.