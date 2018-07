Rafa Nadal anuncia que no jugará el torneo de Rotterdam: "Los médicos me recomiendan que me lo tome con calma"

TRAS ALCANZAR LA FINAL DEL OPEN DE AUSTRALIA

Nadal no jugará el torneo de Rotterdam por descanso. El tenista balear ha publicado en sus redes sociales que no estará en el torneo porque sus médicos le han recomendado parar: "Mis médicos han dicho que me lo tome con calma y le dé suficiente descanso a mi cuerpo antes de volver a competir para evitar futuras lesiones".