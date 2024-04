Sin españolas en Madrid: Sorribes cae ante Swiatek

LEER MÁS Alcaraz gana a Seyboth Wild y pasa a octavos en Madrid

Swiatek solo había perdido siete juegos en lo que iba de torneo y ante Sorribes se dejó únicamente otro, el primero del partido, antes de lanzarse como un cohete hacia los cuartos de final. Doce juegos del tirón sin inmutarse. Tras esa rotura inicial de Sorribes, las muestras de debilidad de Swiatek se redujeron a cero. La indiscutible líder mundial manejó a su antojo la derecha y de principio a fin se mostró invulnerable.

Correr a todas las bolas, no irse del partido y salvar tres puntos de set fueron los méritos de la española, muy grandes dado el nivel mostrado por su rival. Sorribes había eliminado ya en Madrid a dos cabezas de serie, la ucraniana Elena Svitolina y la bielorrusa Viktoria Azarenka, y Swiatek no se permitió ninguna relajación ante la española, a la que ya había ganado tres veces.

La jugadora polaca tiene en Madrid su única asignatura pendiente sobre la tierra, su superficie favorita. El año pasado perdió la final ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, pero Swiatek se ha mostrado en esta edición mucho más sólida que la número dos del mundo. Su siguiente rival será la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Sorribes reconoce que le faltó chispa

La española Sara Sorribes, derrotada este lunes por Iga Swiatek (6-1 y 6-0) en octavos de final del torneo de Madrid, aseguró que la polaca genera en sus rivales "un estrés" difícil de soportar y apuntó que a ella le había faltado "un poquito de chispa. Ella es muy buena. Genera un estrés, un agobio complicado de llevar. Creo que a mí me ha faltado un poquito de chispa, normal con los partidos que llevo. Se ha juntado todo, pero sobre todo que ella es muy buena. Es una realidad, aunque me hubiese gustado un poquito más por mi parte", afirmó tras el partido.

Tras dejar el cuadro femenino sin representación española, la jugadora castellonense se quedó con lo positivo de su paso por Madrid: "Que he vuelto a jugar en la central, que el público me ha vuelto a apoyar, que cada vez que he ganado un punto, que era un milagro, me animaban muchísimo. Estoy dolida por la derrota, por no haber podido competir como me hubiera gustado. Pero he competido muchas horas y he pasado mucho tiempo en pista, que es lo que venía buscando. He jugado muy buenos partidos y he tenido la oportunidad dehacerlo ante muy buenas jugadoras, que es lo que una busca cuando empieza un torneo", comentó.