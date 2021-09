Carlos Alcaraz se retira en los cuartos de final del US Open

Se acabó la aventura de Carlos Alcaraz en el US Open. Tras derrotar en dos duros y épicos partidos a Tsitsipas y Gojowczyk, el físico del murciano ha dicho basta en su partido de cuartos de final ante Auger – Aliassime. Un pinchazo en el aductor ha dejado fuera de combate a Alcaraz en el segundo set.

La nueva gran promesa del tenis español se ha tenido que retirar cuando perdía 6-3 y 3-1 con el tenista canadiense. Alcaraz reconocía al término del partido que ya llegaba tocado al duelo: “Antes del partido ya sentía molestias en esta zona. Venía de jugar dos partidos seguidos a cinco sets. Fue muy duro recuperarme. Hoy empecé el partido con el dolor controlado. Pero al final del primer set empezó a crecer. Sentí que debía cuidar mi cuerpo. No venía opción de seguir”.

Pese a despedirse así del torneo, Alcaraz hace un balance positivo de este US Open: “No me gusta retirarme. Estoy un poco triste de cómo ha terminado todo en este gran torneo, pero sobre todo muy contento de la actuación que he hecho aquí, de todo lo que he vivido. Me llevo una gran experiencia de Nueva York. Me voy súper contento y con muchas ganas de volver el año que viene”.

Y es que el murciano, con sus sorprendentes victorias ha conseguido meterse al público estadounidense en el bolsillo: “Me sentí muy arropado durante toda la semana por el público, ha sido un factor fundamental. Creo que sin ellos no hubiera llegado hasta acá. Me han hecho sentir súper, súper bien, no tengo palabras para describir su cariño”.