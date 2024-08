Carlos Alcaraz se disculpa por romper su raqueta ante Monfils en Cincinnati: "Soy humano"

Carlos Alcaraz perdió este viernes su partido ante Monfils y cayó eliminado en dieciseisavos del torneo de Cincinnati. El tenista murciano dejó una imagen poco habitual mostrando un gran cabreo que le llevó a romper su raqueta contra el suelo.

El partido ante el tenista francés se suspendió por la lluvia el jueves y se reanudó el viernes, día en el que finalmente terminó el encuentro 4-6, 7-6(5) y 6-4.

Durante el tercer set, tras perder la oportunidad de recuperar una rotura que ya había cedido a Monfils y ver que el marcador se le ponía 3-1 en contra, Alcaraz perdió los nervios y destrozó a golpes su raqueta. Una imagen inaudita del murciano, que no se encontró cómodo y que falló algunos golpes de los que no acostumbra.

"Fue muy duro para mí. Siento que fue el peor partido que he jugado en toda mi carrera", reconoció en rueda de prensa tras el encuentro que le supuso la eliminación.

Es algo que no debería hacerse

Un día después de la derrota, Carlos Alcaraz ha publicado un mensaje en sus redes sociales para pedir disculpas por el feo gesto que tuvo en pista durante el partido. El tenista murciano ha reconocido que su actitud no fue correcta y que "es algo que no debería hacerse".

"Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse. ¡Hora de pensar en NYC!", ha escrito en su cuenta de 'X'.