Alcaraz: "Toca seguir soñando"

“Soñé con ser número 1 del mundo y ganar un Grand Slam. Toca seguir soñando, seguir ganando torneos y estar el máximo tiempo posible entre los mejores”, dijo en una rueda de prensa de uno de sus patrocinadores.

“Para mí ha sido muy importante Juan Carlos, él ha vivido todo lo que yo estoy viviendo ahora. Es más fácil que él me dé consejos y a la vez es muy importante esto. Aún no hemos asimilado lo que ha pasado porque de Nueva York he ido directo a la Copa Davis. Aún no me he parado a pensar en lo que he hecho y qué hay que mejorar de cada al futuro. Llegar es complicado, mantenerse todavía más”, continuó.

“Es un camino que me han ido diciendo mucho. Siempre ser humilde, estar con los tuyos, que no se te suban los resultados y el momento a la cabeza; saber de dónde vienes. Me lo ha dicho tanto mi equipo como la gente que me rodea; que sea el mismo”, contestó. “Ahora te cohíbes de hacer ciertas cosas que antes hacías con total normalidad, pero lo llevo todo bien. Pero no todo. Si quiero pasear voy a pasear y si me piden fotos me agrada, saber lo que me apoya la gente me da tranquilidad, me hace ver que no juego solo”, amplió.

“No ha sido una presión que me haya metido a mí mismo el pensar que estoy logrando las cosas del ‘Big 3’ -Nadal, Federer y Djokovic-. Simplemente, disfruto jugando al tenis; y ahí es donde vienen los resultados. Muchas veces saco sonrisas en los momentos tensos o cuando las cosas van mal, y es simplemente porque disfruto el hecho de estar en pista. ¿Por qué me voy a comparar con ellos? No tiene sentido, ellos llevan 20 años y yo acabo de empezar”, dijo sobre las comparaciones con algunos de los mejores tenistas de la historia.

Un ‘Big 3’ que da paso a nuevas generaciones, que lidera Carlos Alcaraz, quien contestó quién cree que podrá formar parte, junto a él, en esta clasificación. “Sinner, sin ninguna duda, y Zverev. Con Sinner va a haber una rivalidad muy bonita y nuestros partidos son dignos de ver. Jugarlos no tanto (ríe). Vamos a jugar en grandes estadios y grandes momentos. Además, somos amigos fuera de pista; como Rafa y Federer son amigos fuera, creo que vamos a tener esa rivalidad”, señaló.

“Roger es talento puro, clase… para mí es elegancia. Ha durado tanto tiempo por cómo juega y cómo se mueve. Parece que no se exige. Ha jugado 1800 partidos y no se ha retirado de ninguno, yo con 19 años ya me retiré de uno el año pasado (ríe). Roger Federer es un regalo que nos han traído a todos los amantes del deporte. Ojalá pueda durar lo que ha durado él y ganar lo que ha ganado él, o una cuarta parte (ríe)”, declaró. “Siempre he querido enfrentarme a él, no va a poder ser… pero mejor así que haberme ido con una derrota”, bromeó.

Un encuentro que pudo darse en la Laver Cup, y Alcaraz explicó por qué no formará parte de este torneo: “Se pensó. Hablamos todos la respuesta, pero por motivos deportivos era mucho tiempo compitiendo y había que descansar. Jugar la Laver, que es una competición preciosa, hubiese sido bonito, pero decidimos que era mejor pensar en un futuro”, dijo.

Tras ganar el Abierto de Estados Unidos y capitanear a España hasta los cuartos de final de la Copa Davis, Alcaraz ya piensa en volver a su casa en El Palmar (Murcia): “Tengo muchísimas ganas de llegar a casa y reencontrarme con mi familia en casa. Comer con ellos, pasar rato con ellos… disfrutar con ellos. Tengo ganas de ver a la gente de mi pueblo que me ha visto crecer y que me apoya tanto”, comentó.