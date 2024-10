El adiós de Djokovic a Nadal: “No te retires, quédate un poco más”

Ha pasado. El último clásico entre Rafael Nadal y Novak Djokovic ha acabado con una victoria del serbio ante el español en el torneo Six Kings Slam (Riad). El tenista español ha caído ante el serbio este sábado en el que se jugaba el partido por el tercer puesto del torneo, el punto final a la mayor rivalidad de la historia del tenis.

Un encuentro en el que el serbio Novak Djokovic formó parte directa del homenaje final que el público y la organización del torneo hicieron a Nadal.

Djokovic, quien ha ganado este último cara a cara entre leyendas, ha señalado que todo lo vivido con Rafa Nadal había sido “un auténtico honor” para él durante su carrera profesional. “Hemos vivido muchos partidos durante muchos años. No te retires, quédate un poco más”.

"Dejas un legado increíble. Muchas gracias por todo lo que has dado y por lo que dejas en el mundo del tenis", añadió en el centro de la pista el serbio, quien ha agradecido a la organización del torneo por “todos estos días increíbles".

"Rafa, no sé por dónde empezar. Regreso a nuestro primer partido, en el 2005. Quién nos iba a decir que estaríamos veinte años después con sesenta partidos. Esta rivalidad ha sido increíble, muy intensa", añadió. "Espero que podamos sentarnos en algún lugar, algún día, en la playa y tomar una copa y hablar sobre la vida y otras cosas".

Una despedida entre leyendas

El mundo del tenis ha vivido hoy lo que es una despedida entre leyendas, entre los dos rivales más duros de toda su historia.

Rafael Nadal, después de terminar el último clásico entre ambos, reconoció todo lo que había significado la presencia de Djokovic en su trayectoria como tenista. "Gracias Novak y a tu equipo por todos los momentos que hemos compartido en la pista. Has sido un rival espectacular que me ayudó a superar mis límites durante 15 años. Gracias porque sin eso no hubiera sido el jugador que ahora soy", dijo en el centro de la pista de The Veniu el ganador de veintidós Grand Slam.

El español continuó su agradecimiento recordando que durante casi 20 años ha estado compitiendo “en los mejores escenarios en los que soñaba con estar cuando era pequeño”. "No podré agradecer lo suficiente el apoyo recibido este tiempo. Soy muy afortunado".