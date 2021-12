La San Silvestre Vallecana de Madrid corona a sus ganadores después de conseguir una participación masiva

LEER MÁS Este es el recorrido de la San Silvestre Vallecana de Madrid 2021

El castellano-Manchego David Bascuñana (Clínicas Menorca) y la madrileña Claudia Gómez (Suances) consiguieron este viernes la victoria en la San Silvestre Vallecana popular, que con una participación de 25.000 corredores regresaba al programa después de haber sido suspendida en 2020 por la pandemia de covid.

La San Silvestre Vallecana más cálida de la historia, con 17 grados en la salida masiva a las 16.30, había reducido, para prevenir contagios, a 25.000 en la popular y a 1.200 en la internacional el contingente de corredores, que empezaban su recorrido de 10 kilómetros junto al estadio Santiago Bernabeu para seguir por la calle de Serrano, Puerta de Alcalá, Cibeles, Atocha y, por la avenida Ciudad de Barcelona, hasta el estadio de Vallecas.

Los organizadores no escatimaron medidas de prevención para salvar, recuperando su recorrido clásico, una carrera que el año anterior se había limitado a los atletas de elite -y en un circuito cerrado del Ensanche de Vallecas- para sobrevivir a la pandemia. Bascuñana, ganador en 2016, se fue por delante con el marroquí Jaouad El Bissis, que por la mañana había subido al podio en la Carrera del Pavo de Ciudad Real, y le dejo atrás en el sexto kilómetro.

Bascuñana ganador masculino y Gómez femenina

El Bissis volvió a a alcanzarlo poco antes del último kilómetro, pero el ciudadrrealeño volvió a cambiar y se fue solo hasta la meta para ganar con nuevo récord de la carrera popular (29:13) El Bissis, un trotamundos de las carreras populares españolas (en 2019 ganó 51 de las 59 que corrió), cruzó la meta cinco segundos después. Tenía el récord anterior de la prueba popular en 29:31.

Luis Agustín Escriche completó el podio con un crono de 30:30. "Me ha sorprendido que me alcanzara en el último kilómetro, pero aún me quedaban fuerzas. Hemos corrido muy rápido desde la salida, de ahí que haya terminado en nuevo récord", comentó el atleta de Pedro Muñoz.

En categoría femenina no hubo, desde el principio, dudas sobre el desenlace: Claudia Gómez, de 19 años y por tanto todavía júnior, dominó la prueba de principio a fin y se impuso con un tiempo de 34:10, igualmente récord de la carrera popular. "Era un día fabuloso para correr. Quiero seguir buscando mi techo y espero que cuando lo encuentre pueda estar orgullosa de alcanzarlo", afirmó. La rumana Cristina Giurcanu, ganadora en 2017, llegó segunda, como en la edición anterior, con un tiempo de 35:16, seguida de Lorena Lorenzo, que repitió tercer puesto con 35:54.