Paco Cubelos: “Cuándo acaban los Juegos Olímpicos siempre hay un apagón”

Junto a Paco Cubelos, piragüista, hablamos sobre cómo afronta un deportista la derrota "los deportistas valoramos mucho quién está a nuestro lado en los buenos y en los malos momentos. Nosotros gozamos de mucha popularidad durante los Juegos Olímpicos pero luego hay 2-3 años de un gran apagón. La repercusión baja muchísimo. Cuando tienes unos resultados que te avalan, se espera de ti que hagas un papel importante en los Juegos. En España somos así, hasta los deportistas tenemos medallitis. Parece que te quedas en el limbo y que has tenido un fracaso por no conseguir una medalla cuando has tenido un gran resultado".

Cuando acaban los Juegos Olímpicos, algunos deportistas hacen referencia a una sensación de vacío posterior al apagarse los grandes focos. Sobre esto, Paco Cubelos opina "a mí me duró muy poco esa sensación de vacío cuando acabaron los Juegos de Tokio. En cuanto aterricé en España ya estaba pensando en Paris 2024. Pero quizás lo mío es un caso especial, normalmente después de unos Juegos estás pensando en unos días de vacaciones para parar y pensar".

Sobre la complicación de llegar a unos Juegos Olímpicos, el piragüista dice que "llegar a unos Juegos Olímpicos es ganar. En todos los deportes es muy difícil llegar a unos Juegos, tienes que ser uno de los mejores del Mundo y es el sitio en el que están los mejores. Los Juegos son el máximo exponente de la excelencia, hay que valorarlo y olvidarse de la medallitis".

Cubelos destaca que representar a España en los JJOO es "una responsabilidad, no una presión"

En los últimos años, el piragüismo español ha sido un deporte ligado al éxito de nombres como David Cal, Saúl Craviotto o Marcus Cooper. Por eso ahora mismo ser piragüista español es un ejercicio de responsabilidad importante. A este respecto, Cubelos opina que "representar a España en piragüismo en estos momentos es un aliciente para ser mejor.

Intento que la historia de España en este deporte sirva para motivarme para poder estar a su altura. Ahora mismo para representar a España en piragüismo debes tener un nivel altísimo. Cada embarcación que sale a representarnos es casi una opción segura de estar entre los mejores del mundo y eso es una responsabilidad, no una presión".

Por último, hablamos con Paco de su calendario en los próximos meses de cara a los siguientes Juegos, que serán los de Paris en 2024. "En Paris 2024 habrá cambios en el equipo por los cambios de pruebas que habrá allí respecto a los de Tokio. Todavía está todo en el aire pero me voy a centrar en el K1 y ver cómo están el resto de palistas. Paris está muy cerca pero hay que ponerse objetivos a corto plazo."