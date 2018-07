Özil: "En el Real Madrid había perdido confianza y respeto"

El centrocampista del Arsenal Mesut Özil ha asegurado que en el Real Madrid, donde ha jugado las últimas tres temporadas, había perdido "la confianza y el respeto", y ha reconocido que hubiera ido "incluso gratis" al conjunto 'gunner'. "De alguna manera, esa conversación conmigo me provocó un 'clic' que me hizo darme cuenta de lo que había perdido en Madrid: transparencia, confianza, respeto", ha dicho.

"Me dijo exactamente cómo me ve, cómo quiere emplearme, lo que esperaba de mí", declara el jugador en una entrevista al diario alemán 'Die Welt' sobre la charla telefónica que mantuvo con Arsene Wenger. Por ello, el internacional alemán asegura que no se pensó su marcha al conjunto 'gunner', que pagó 45 millones de euros más cinco de variables por él. "Habría venido incluso gratis", sentencia sobre su traspaso al Arsenal.

Además, Özil confiesa que sus compañeros de la selección alemana Per Mertesacker y Lukas Podolski le están ayudando con su adaptación a Londres y al idioma. "Hablo mucho con Per y Poldi (Podolski), ellos me ayudan", ha afirmado.