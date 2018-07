Rosberg lidera los Libres 2 de Bélgica en un mal día para McLaren-Honda

No tiene pinta de que sea en el GP de Bélgica 2015 cuando Honda tenga un motor a la altura de Ferrari. McLaren y su unidad de potencia no están pasándolo ni mucho menos bien en Spa y Button y Alonso tan solo han podido superar a los dos Manor en los Libres 2. Lejos, muy lejos, Rosberg y Hamilton, que siguen en su mundo tras el parón veraniego. Nico ha vuelto a superar a Lewis por más de tres décimas gracias a su 1:49.385.

Les tocará sufrir a los de Woking. Les tocará sufrir mucho. La velocidad punta sigue siendo un problema sin solución y el motor no tira todo lo que debería tirar para ser competitivo en Spa, aunque todavía queda tiempo suficiente para mejorar y acercarse a los de la zona media. Ni siquiera pudimos ver el potencial real del coche en manos de Alonso, pues Fernando tardó mucho en salir a pista con neumático blando y en su vuelta cronometrada se salió de la trazada.

Con eso, la única conclusión posible es que eso de que el motor estaría al nivel de Ferrari que vendió Arai va a ser que no es cierto. Ni los tres tokens que han usado en Honda han hecho avanzar a la unidad de potencia, que sigue muy lejos de las demás en el año del regreso, o del debut, de los japoneses en la F1. Toca seguir esperando a ver cuándo la unión de McLaren y Honda da resultados.

Mientras, el resto también mejora. Los rivales con los que deben luchar para ganar títulos siguen su camino y Mercedes no ve rival en Bélgica. Ferrari ha estado atrás y tan solo Red Bull ha parecido avanzar lo suficiente para meter una mínima presión a los alemanes. Nico Rosberg ha liderado, como en los Libres 1, frente a Lewis Hamilton, y tan solo el pequeño susto cuando le explotó el neumático pudo evitar que la alegría fuera completa.

Por su parte, Carlos Sainz no ha podido lucir su Toro Rosso como en la primera sesión de ensayos, pero ya sabemos que el madrileño saca lo mejor de sí cuando llega la hora de competir. En Manor, Roberto Merhi no ha batido a Will Stevens y tiene por delante una dura prueba para superarle. Spa es una de esas pistas que exige el máximo a todos.