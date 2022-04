Raúl Fernández: "No esperaba estar tan retrasado"

No está siendo fácil para Raúl Fernández el comienzo en la categoría de MotoGP. El piloto madrileño estaba acostumbrado a estar en la lucha por las victorias en las categorías inferiores y su llegada a la máxima cilindrada está siendo más complicado de lo que esperaba. Nadie duda de su talento y es cuestión de tiempo lograr la confianza necesaria para estar en los puntos.

¿Se esperaba un comienzo así?

No esperaba un comienzo tan complicado. La verdad es que está siendo más difícil de lo que esperaba, aunque también es cierto que tenía claro que no sería como en Moto2, que fue llegar y ser rápido desde el principio, aunque pensaba estar en el top quince luchando regularmente. Este año sabía que era de aprendizaje y que no conseguiría ningún podio, pero no esperaba estar tan retrasado.

Para un piloto que está acostumbrado estar siempre delante, llegar a la máxima categoría y estar tan retrasado no será fácil mentalmente

Lo que pasa es que cuando uno se sube a la moto y da el cien por cien, mentalmente no se sufre mucho en ese momento. Yo sé que lo estoy dando todo, igual que el año pasado en Moto2 me subía y estaba arriba luchando por las victorias, este año haciendo lo mismo estoy muy retrasado, por lo que a veces cuesta asumirlo, pero hay que ir paso a paso. Es algo que también está pasando con todos los pilotos novatos, pero todavía queda mucho campeonato. Podríamos decir que ahora mismo no tengo más, de momento.

¿Qué necesita ahora mismo para ir más rápido?

Necesitamos ir carrera a carrera para entender mejor la moto. Ahora mismo lo que necesito es tener más confianza con la parte delantera de la moto ya que es totalmente diferente a lo que necesitaba el año pasado para ir rápido.

¿Ahora mismo la moto le lleva a usted?

No, yo llevo la moto pero necesito más confianza, todavía me falta y con el paso de las carreras, el hacer más kilómetros me hará sentirme más seguro. El año pasado todos nuestros esfuerzos eran en llevar una moto muy fina y aquí hay que pelearse un poco más, pero el pasado no vale y hay que intentar dar todo con lo que tenemos.

¿La confianza que busca es mental o también técnica?

Creo que al final es cuestión de tiempo y adaptarse, más que cambiar la moto. Cuesta un poco el asumir lo que falta, pero estoy en el proceso de entender, por lo que no queda otra que echar muchas horas de trabajo, dentro y fuera de la pista. Ahora mismo cuando pongo la goma blanda sufrimos bastante y en eso tengo que mejorar mucho, pero con la ayuda del equipo estoy seguro que iremos mejorando.

¿Las caídas le ha restado confianza?

En pretemporada tuve unas cuantas, pero al final necesitas saber dónde está el límite y eso conlleva a que al final tengas caídas, aunque no puedes estar muchas veces en el suelo ya que en alguna te puedes hacer daño. Lo sorprendente es que muchas de esas caídas han sido sin apretar y poco a poco vas entendiendo los motivos. Como he dicho varias veces, es cuestión de tiempo e ir entendiendo las cosas.

¿Hablan con sus compañeros de KTM?

No hablamos entre nosotros aunque sí que compartimos los datos. Al final ellos tienen mucha más experiencia con la marca que Gardner y yo. Mi prioridad ahora es estar lo más cerca posible de mis compañeros de marca y en Austin ya estuve muy cerca de Oliveira, pero llegó un punto de carrera en el que tuve un poco de fatiga en el brazo derecho debido a que los días previos estuve enfermo, sin poder comer y beber bien. Ahora mismo Brad Binder está un pasito por encima de nosotros y con Miguel creo estamos un poco más cerca de su nivel.

¿Qué importancia tiene Dani Pedrosa?

El tener el apoyo de una persona como Dani, con tantas victorias en MotoGP es muy importante para nosotros. Como se suele decir, los toros se ven mejor desde la barrera y Pedrosa es una persona que desde fuera sabe leer muy bien las carreras, por lo que habrá que escucharle mucho.

Llega a un circuito en el que tanto usted como su compañero de equipo han conseguido buenos resultados

Son datos interesantes, pero ganamos en categorías inferiores y este año ahora lo que necesitamos es hacer más kilómetros con la MotoGP y entender la radio. Es cierto que en un circuito que conoces bien y te gusta puede que ayude a hacerlo mejor, pero estamos en otra situación y ahora mismo no estamos en condiciones de ganar como el pasado.

Sigo pensando que es una lástima que todavía no tenga un campeonato en sus manos

Me hubiera encantado subir a MotoGP siendo Campeón del Mundo en las categorías inferiores, pero a veces las cosas son como son y ahora mismo ya estoy en la más grande y no se puede hacer nada. Espero serlo algún día.