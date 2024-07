Las mejoras del Aston Martin para el GP de Hungría: Alonso fija su objetivo para la carrera

Aston Martin atraviesa un periodo complicado en el que el rendimiento no está siendo el deseado. El AMR24 no ha mostrado todavía el rendimiento que la escudería esta esperando desde el Gran Premio de Silverstone.

La esperanza de Aston Martin es poder encontrar el rendimiento que les falta para seguir siendo el quinto coche de la parrilla, aunque el asturiano ha sido honesto y ha confesado que tanto Red Bull como McLaren, Ferrari y Mercedes están lejos de su alcance pero quiere seguir creciendo.

"No es sólo una cosa, hay bastantes. Creo que el coche no es fácil de pilotar, a veces impredecible, y eso obviamente resta confianza al piloto cuando no puedes empujar y fiarte de que el coche vaya a hacer lo mismo en cada curva", comenta Alonso en la rueda de prensa previa al GP de Hungría, además añade que esta temporada está teniendo más problemas que otras debido a que la consistencia no es la deseada cuando está al volante. El español ha añadido, que con las nuevas mejoras, sería muy buena señal quedar en el top 10, y sumar así puntos, tanto en Hungría como en Spa antes del parón de verano.

"Cuando los márgenes son tan pequeños y estás luchando por un punto o dos, a veces tomas decisiones más arriesgadas de lo que deberías desde un principio. (...) En vez de cambiar algo pequeño antes de la clasificación, cambiamos todo por que sabemos que con el coche que tenemos en los libres 3 no conseguiríamos más que uno o dos puntos, así que siempre tienes consecuencias".

El asturiano ha explicado que es difícil luchar por uno o dos puntos cuando estás acostumbrado a luchar más arriba y que arriesga todo por entrar en los cinco primeros, además de añadir "Aprenderemos mucho, y diría que esta ha sido mi mayor dificultad".

Ante la pregunta de si Aston Martin será capaz de cambiar el rumbo y obtener resultados más sólidos, Alonso ha admitido que tiene la vista y los objetivos en el periodo invernal y la campaña de 2025 ya que los equipos que tienen por encima están "lejos de nuestro alcance, así que tendremos que centrarnos en nuestro propio desarrollo"