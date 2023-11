Pedro Acosta: "Este año he aprendido mucho como piloto y persona"

Pedro Acosta no se cansa de ganar. El piloto murciano ha conseguido dos Mundiales en sus primeras tres temporadas, hazaña que ningún piloto lo había conseguido hasta la fecha. Quiere dedicar un buen resultado al Team Red Bull KTM Ajo en su última temporada en Moto2 y el martes se subirá por primera vez con la Gas Gas de MotoGP.

- Este año tenemos que felicitarle por muchas cosas y no sólo por lo deportivo Muchas gracias, la verdad es que hemos trabajado mucho en todos los aspectos para mejorar como piloto y como persona.

- ¿Qué se siente al ser nuevo Campeón del Mundo de Moto2? Ha sido un Mundial que nos ha costado mucho y pienso que lo hemos trabajado más el año pasado que este ya que este título no ha sido como el de Moto3 en el que llegué, gané y subí de categoría. Este ha merecido mucho más la pena.

- ¿Qué aprendió del año pasado? El año pasado fuimos competitivos en la parte final de temporada, estuvimos bien en la gira asiática y logramos ganar en Valencia. El problema es que me caí bastantes veces y me hice daño, lo que limitó un poco todo. Recuerdo ahora mismo en Alemania que no sabíamos bien si tendríamos un box o una carpa, por lo que no todo era un camino de rosas.

El año no fue tan bueno como esperábamos y este año he aprendido a tomarme las cosas con calma, que si en una carrera no se puede ganar y estamos bien con un podio, lo importante era sumar y esperar a la siguiente carrera.

- ¿La caída en Francia le hizo recordar a la temporada anterior? Dolió ya que es el único cero que tengo hasta ahora. Moralmente sí que en ese momento me afectó ya que estaba siendo muy rápido, había hecho la vuelta rápida en la vuelta de antes y estaba pillando a Arbolino, estando seguro que si no me llego a caer lo hubiera pasado, pero bueno, tuve claro que fue por apretar demasiado y me sirvió para centrarme, tuve tres semanas para analizar todo bien y entender que si quería ganar el Mundial no podía repetirlo.

- Aunque ha roto muchas estadísticas, también ha pasado por periodos complicados El FIM CEV no lo gané por un poco de mala suerte. Creo que podía haber ganado pero me vi involucrado en tres acciones en las que no tuve culpa, pero al final son momentos que te hacen ser más duro. A veces me han dicho que me preocupo demasiado por los errores que cometo, pero no hay que olvidar que he crecido a base de decepciones ya que cuando estaba para ganar en el FIM me quedé sin opciones por esos tres sucesos, luego cuando firmé para ir al Mundial de Moto3, de repente me quedé en la calle y si añadimos el primer año en Moto2 cuando vienes de hacer una buena pretemporada, te sientes un poco como un Dios y luego se convierte en una temporada muy complicada te hace pasar por momentos difíciles. Me he hecho muy duro a base de analizar todo, aprender de los errores y trabajar mucho para seguir mejorando.

El periodista Óscar Langa junto al piloto Pedro Acosta | Óscar Langa

- Usted viene de familia de pescadores por lo que sabe lo que es trabajar duro Al final nosotros veníamos de aprovechar todas las oportunidades que teníamos. Es tan sencillo como decir que si no llego a entrar en la Red Bull Rookies Cup todo se hubiera acabado, con la anécdota que me inscribí el último día de plazo y gracias a algunos contactos que teníamos pudimos entrar ya que en un principio estaba fuera. Una vez allí las cosas me salieron bien y eso que era la primera vez que corría con neumáticos buenos y en condiciones decentes ya que hasta la fecha siempre había entrenado bajo unas condiciones mínimas. Gracias a que me fue bien en esas pruebas pude pasar y a partir de ahí ya todo fue mucho mejor.

- Recuerdo en la primera carrera de este año en Portimao que le dije que como persona le veía mucho más maduro y que era mucho más fácil las entrevistas Era un niño de 18 años con los problemas de una persona de 30 y no era fácil asimilar todo. Yo era una persona muy tímida y cuesta adaptarse a las nuevas situaciones y más cuando veo que para una persona madura no es fácil soportar la presión, está claro que a un niño también le cueste. Este invierno me ha servido para madurar también y ahora la verdad es que estoy mucho más tranquilo y adaptado a todo.

- Este fin de semana en Cheste es su última carrera en Moto2 y ya después a pensar en MotoGP No sólo es mi última carrera en Moto2, también es en el equipo con el que he ganado dos Mundiales, por lo que quiero divertirme y hacerlo lo mejor posible. Sin duda es un fin de semana especial y luego ya me centraré el lunes para conocer la moto y el martes montarme ya y ver cómo va todo.

- Tener a pilotos como Dani Pedrosa es una garantía para usted ya que le podrá ayudar mucho, están invirtiendo mucho y se están esforzando mucho para tener una moto ganadora. Creo que es una moto que está muy bien hecha y que dentro de poco para suerte o desgracia de algunos KTM le va a comer la tostada, por lo que espero estar en el momento y en lugar adecuado.

- Se está hablando de cambiar el reglamento ya que estas motos son cada vez más rápidas y complicadas Para el espectador no cambia absolutamente nada ver una moto a 360 o a 320 km por hora. Creo que lo que interesa más es ver carreras bonitas, aunque no te puedo decir mucho ya que hasta que no me monte en la MotoGP no puedo decir ahora mismo lo que habría que hacer de cara al futuro.

- La próxima temporada habrá 22 citas con 44 carreras, entre ellas Motorland. Este año hemos notado mucho cómo se ha repartido el campeonato, con 8 carreras en diez semanas a fondo y cuando te juegas un campeonato, la situación te supera un poco. La presión mediática, la tuya propia, el no caerte para no hacerte daño, las horas de cambio te hace que no descanses bien hace que se te haga bastante pesado ya que gente que tienen familia e hijos y es duro. Quizás lo que habría que hacer es distribuir mejor todo ya que por ejemplo este año hemos tenido cinco semanas sin correr y no es normal tampoco.

- ¿Cuántas veces le han dicho de qué planeta viniste? Unas cuantas (risas) ¡Y vengo de Murcia!. Es cierto que ahora hay varios murcianos en la élite del deporte, pero de las motos ahora el que es más de Murcia soy yo (risas). Es sorprendente que en poco tiempo hemos salido varios deportistas, como Fermín, Máximo y en otros deportes un ejemplo claro es Alcaraz. Aparte, tengo que reconocer que las instituciones ahora están haciendo un gran esfuerzo, con inversiones en instalaciones de primer nivel para que en Murcia salgan más deportistas. Te puedo asegurar que antes no teníamos prácticamente nada

- ¡Que vaya bien en su última carrera de Moto2 y en su nueva andadura en MotoGP! Eso espero, con trabajo esperemos salgan bien las cosas.