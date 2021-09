Ya es oficial: George Russell estará en Mercedes la temporada 2022

George Russell correrá con Mercedes el próximo año. La escudería ha hecho oficial los rumores intensos sobre el ascenso del británico. Tras la despedida de Bottas, era inminente el anuncio del fichaje del joven piloto con Mercedes.

Russell será el nuevo compañero de Hamilton la próxima temporada 2022 tras tres años trabajando con Williams. Así lo ha comunicado el propio piloto a través de sus redes sociales. "Es oficial. El año que viene seré piloto de Mercedes F1. Este es un día especial para mí y quiero agradecer enormemente a Williams, a Mercedes y a todos los que me han apoyado para llegar a donde estoy hoy. No podría haberlo hecho sin cada uno de vosotros.", escribía el piloto en su cuenta de Twitter.

Un secreto a voces

Russell se suma así al grupo de jóvenes promesas que está ascendiendo a las escuderías líderes, como Leclerc en Ferrari, Norris en Mclaren o Verstappen en Red Bull. El ansiado momento ha llegado por fin para el británico, que desde 2017 formaba parte del programa de pilotos jóvenes de Mercedes. Tras demostrar su valía esta temporada con el monoplaza de Williams, Mercedes ha decidido ascenderle como piloto oficial.

George Russell no ha dejado de demostrar día a día que merecía una plaza en Mercedes. Ya se hizo valer en Williams superando a Kubica tanto en 2019 como en 2020, aunque los resultados de la escudería en el campeonato de constructores fueran desastrosos. Pero, su prueba de fuego llegó en el GP de Sakhir la pasada temporada al tener que sustituir a Hamilton tras dar positivo por Covid. El joven británico reafirmó allí el reconocimiento que merecía y que ha llegado por fin.

El piloto ha agradecido a su equipo actual por todo el apoyo que le ha dado. "Ha sido un honor trabajar con cada miembro del equipo y un honor representar el apellido Williams en la Fórmula 1. Desde que llegué en 2019, he trabajado sin descanso para empujar a todo el mundo hacia delante y llevar al equipo al lugar al que pertenece. Hemos luchado por cada posición de clasificación, por cada punto y por cada décima de segundo. No importa lo duro que ha sido, nadie se ha dado por vencido y eso me ha inspirado cada día", señalaba Russell.

Respecto a su nueva casa, Russell ha afirmado que "Bottas ha dejado el listón muy alto", reconociendo todo el trabajo que el finlandés ha cosechado con el equipo Mercedes. " Mi objetivo debe ser recompensar la confianza que Toto, el equipo y la Junta ha depositado en mí asegurándome de que hago mi parte para seguir con ese éxito y hago que mis compañeros de equipo estén orgullosos", afirmaba el británico.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha celebrado la llegada de Russell a Mercedes y ha señalado que la pareja de británicos "formará un equipo fuerte". "De cara a 2022, estamos muy contentos de confirmar que George tendrá la oportunidad de dar el próximo paso en su trayectoria y unirse a Mercedes. Ha sido un ganador en cada campeonato y las últimas tres temporadas con Williams han sido un aperitivo de lo que le podría deparar el futuro en la Fórmula 1", comentaba Wolff, quien manifestaba que se habían quitado "peso" tras tener claramente anunciados sus planes futuros para 2022.

Lewis, sobre Russell: "Espero verlo crecer"

Lewis Hamilton ha dado la bienvenida al equipo a George Russell a través de las redes sociales. "Quiero dedicar un momento a dar la bienvenida al equipo a George Russell. Recuerdo haberle conocido cuando era pequeño y soñaba con ser algún día piloto de Fórmula 1. Yo acababa de alcanzar mi propio sueño de convertirme en piloto de F1, así que sé lo que significa este día y cómo se sentirá. Es un gran ejemplo para todos los niños de que los sueños se hacen realidad cuando se persiguen de todo corazón. A través del trabajo duro, se ha ganado con razón su puesto en nuestro equipo. Estoy deseando verle crecer como piloto con este gran equipo y trabajar con él para llevar a Mercedes más alto. Nos vemos el año que viene", escribía el heptacampeón en su cuenta de instagram.

Russell, por su parte, ha descrito a Hamilton como "el mejor piloto de todos los tiempos". "He admirado a Lewis desde que empecé a correr en karting y la oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo a aseguir tanto dentro como fuera de la pista sólo puede beneficiarme como piloto, como profesional y como ser humano", apuntaba en su publicación de instagram.