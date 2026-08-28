Máximo Quiles, líder del Mundial de Moto3: "Trataremos de hacerlo bien en Motorland, pero el objetivo es el título"

Seis victorias y diez podios de doce posible son datos más que suficientes para catalogar a Máximo Quiles como la nueva joya del motociclismo español. Pero como se suele decir, hasta que no se cruza la bandera de cuadros y las matemáticas lo aseguran, nunca hay que dar un título por conseguido. El piloto del Team Aspar tiene muy claro que el campeonato es largo y que, después de la lesión en Silverstone y los sabios consejos de Aspar y los hermanos Márquez, el objetivo mayor es obtener el título, tratando de gestionar lo mejor posible cada carrera.

- ¿Cómo está después de la lesión?

Físicamente me encuentro bastante bien, por lo que estoy muy motivado para este fin de semana. Lógicamente al principio iré más relajado ya que vengo de una lesión y no estaré al cien por cien, por lo que saldrán molestias seguro a lo largo del fin de semana, pero lo llevaremos de la mejor manera posible. De momento en mi día a día me encuentro muy bien y vamos a ver cómo me encuentro encima de la moto y a partir de ahí, trataremos de hacerlo lo mejor posible.

- ¿Le ha dado tiempo montar en moto y ver las sensaciones?

Durante estos días no he montado en moto ya que he dedicado todo mi tiempo a la recuperación y preparación física. Ha ido todo muy rápido ya que nada más operarme, el martes ya estaba haciendo ejercicio con el brazo. Lo importante es que no he perdido masa muscular, la movilidad es buena y eso es positivo.

- ¿Es su primera lesión seria?

El año pasado tuve una lesión en el dedo y después de Austin, no pude correr en Qatar y Jerez. En este caso, me he perdido Silverstone, pero en estas semanas he podido recuperarme y aquí estamos.

- El maestro Ángel Nieto decía que hasta que no se cruza la bandera de cuadros y matemáticamente eras campeón nunca puedes dar el título por conseguido ¿Esta lesión le hace reflexionar y ver que, a pesar de los buenos resultados, una lesión puede hacer cambiar las cosas?

Tengo muy claro que el campeonato es muy largo y que puede pasar de todo. He tenido un buen comienzo, pero una lesión le puede pasar a cualquiera y tenemos que ir carrera a carrera. Tenemos que ir pilotando y dar el máximo y en algunas caídas te puedes hacer daño y en otras no, son cosas de las carreras y hay que seguir con una mentalidad positiva. Tenemos una gran ventaja a estas alturas, fruto del trabajo bien hecho y tenemos que seguir así.

- Lleva seis victorias y diez podios en doce carreras. ¿Se esperaba estos datos tan espectaculares?

Soy ambicioso y me habría gustado que hubieran sido mejores, pero soy humano y ganar todas las carreras sin cometer ningún error es imposible. Por ejemplo, en Mugello me hubiera gustado no tener el susto que tuve y no haberme caído en Inglaterra, pero las carreras son así y lo bueno es que, a pesar de esos dos errores, he estado en las demás carreras siempre en el podio y eso es muy positivo. Ganar es muy bonito, pero hay un objetivo mayor que es conseguir el campeonato, por lo que vamos a ir haciendo con los consejos que me diga el equipo lo que toca en cada momento, en busca de ese objetivo mayor.

- ¿El que apenas haya conseguido poles indica que es más piloto de domingos?

Lograr la pole no es fácil ya que influye mucho los rebufos, las referencias y en estos momentos en los que soy líder, nadie me va a dar rueda y son el resto de pilotos los que me van buscando para lograr un buen tiempo en la parrilla y eso te hace a veces pasar por momentos complicados. En Silverstone fue lo que me pasó, que traté de arriesgar solo más de la cuenta y al final sufrí una caída. He aprendido mucho de lo vivido en Silverstone y trataremos de gestionarlo mejor en el futuro.

- ¿Cómo se gestionan situaciones así? En Moto3 se llegan a ver momentos con muchos pilotos muy pegados y es peligroso.

Con el tiempo vas cogiendo experiencia y lo que he aprendido es que trataré de tener situaciones más calmadas, de menos a más y teniendo claro que lo importante es el domingo.

- Siempre se ha dicho que es muy importante estar bien rodeado ¿Qué consejos recibe de Aspar y Márquez?

Me ayudan mucho a nivel deportivo y personal. Estoy en contacto permanente con ellos y me aconsejan en mi día a día e intento recoger la máxima información posible ya que tienen mucha experiencia. Me ayudan en cuanto a la preparación física, en consejos durante los entrenamientos, en el fin de semana de carreras y en todo lo que necesito. Trato de ser una esponja y absorber todo lo que me dicen.

- ¿Qué destaca de Aspar y de los hermanos Márquez?

De Jorge me quedo con su experiencia. Lleva muchos años dedicado a este deporte y es increíble ver como nunca se cansa y que pone una ilusión enorme en su proyecto. Me gusta mucho que mi jefe de equipo esté tan ilusionado y que ponga las mismas ganas que pueda poner yo, me transmite mucha confianza. De Marc y Álex Márquez me quedo con el talento que tienen encima de la moto, pero también en el aspecto personal. Estos días me han ayudado mucho ya que ambos han pasado por lesiones importantes y me han dado consejos muy válidos. Son personas que van de frente y son sinceros, para lo bueno y lo malo. Es importante que cuando algo haces mal, te lo digan y te sirva para dar un paso adelante y que cuando lo haces bien, te hagan ver que no hay que bajar la guardia y seguir trabajando.

- Como piloto, Marc Márquez será su referencia

Es brutal todo lo que ha conseguido, fruto del trabajo realizado durante su vida. Cuando entrenas con Marc y ves lo que hace, aprendes muchas cosas y luego la disciplina que tiene en su vida, con los entrenos, la alimentación, todo. Es sin duda algo extraordinario en todos los sentidos.

- ¿Qué le parece Motorland Aragón?

Es un circuito que me encanta, el trazado me gusta mucho y me va a beneficiar ya que hay más curvas a izquierdas, por lo que la clavícula derecha lo sufrirá algo menos. Es un circuito de curvas rápidas, no hay muchas frenadas fuertes, lo que también me ayudará durante el fin de semana. Ya el año pasado logré hacerlo muy bien aquí, por lo que estoy muy motivado para conseguir un buen resultado el domingo.

- ¿Mira la calculadora a falta de diez domingos o va carrera a carrera?

Vamos carrera a carrera, aunque hay que trabajar duro y seguir aprendiendo de las experiencias que vas teniendo en tu carrera como piloto. Este fin de semana toca de momento ver cómo estamos, sin buscar riesgos innecesarios en los entrenos ya que tenemos la clavícula operada, y apretar cuando toque hacerlo. Pronto viene una gira asiática en el que vienen bastantes carreras, por lo que habrá que apretar allí.