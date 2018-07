Márquez, necesitado de una victoria para cortar la racha de Lorenzo

El próximo sábado se celebra en el circuito de Assen la octava prueba del mundial de motociclismo. En su categoría reina, Lorenzo buscará su quinta victoria consecutiva para alzarse con el liderato aunque asegura no obsesionarle estar en el primer lugar a estas alturas de temporada. Por su parte, Marc Márquez necesita una buena carrera para no perder las opciones al título y cortar la racha del de Yamaha.

"No me obsesiona el liderato" asegura Jorge Lorenzo que buscará su quinta victoria consecutiva en el circuito de Assen. El mallorquín asegura que Rossi buscará su décimo título a toda costa y será difícil auparse con la primera plaza. El piloto de Yamaha está a tan solo un punto de su compañero que no se ha bajado del podio en lo que va de campeonato.

El balear no descarta en la lucha por el título a Marc Márquez. El ilerdense se encuentra a 69 puntos del liderato tras varias caídas en estas primeras carreras. El vigente campeón no pasa por su mejor momento y su equipo no termina de encontrar la mejor puesta a punto para su Honda. El piloto español ya dijo que alguna de las caídas ha sido por rodar al límite y ahora está necesitado de cortar la racha de victorias de Lorenzo.

El de Honda lo tendrá difícil en este circuito de Assen. Una de las pistas favoritas de Jorge Lorenzo y de las que peores se adapta el propio Márquez. Aunque del pequeño genio se puede esperar cualquier cosa. Para Lorenzo, la situación actual de Marc es similar a la que vivió él mismo la temporada pasada con varias caídas y la mala suerte presente.

Pero ninguno de los dos españoles debe perder de vista al actual líder de la competición, Valentino Rossi. El italiano no se ha bajado del podio en ninguno carrera y ha conseguido dos victorias en las ocho carreras disputadas. No está pasando por su mejor momento en las pruebas de clasificación, pero en carrera demuestra lo que vale con grandes remontadas.

Entre las Yamaha y las Honda volverán a dar guerra las dos Ducati que tan buena temporada está haciendo. Ianone y Dovizioso están siendo dos protagonistas de lujo entre la lucha de los cuatro principales pilotos.

En la ya conocida 'Catedral del motociclismo' veremos un gran batalla entre las Yamaha y las Honda, entre Lorenzo y Márquez, entre Lorenzo y Rossi, entre los mejores de este momento.