Marc Márquez: "He visto que podía ser peligroso y cuando hay peligro por medio es mejor apartarse"

El vigente campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, no estará mañana en el Gran Premio de Andalucía, segunda prueba del Mundial, y, a pesar de que esta mañana "lo veía factible", el piloto español ha decido no arriesgar porque "el dolor siempre está ahí, hay una fractura", aunque reconoce que ha lo ha intentado desde el primer momento

Márquez reconoce que "ha sido una semana difícil" en la que "ha pasado de todo". "Cuando me quitaron el yeso lo primero que hice fue mover el codo, como me recomendó el doctor. Vi que tenía fuerza, que tenía movilidad, que podía hacer flexiones y que no me cansaba más de la cuenta", explica.

"La primera reacción fue el domingo pasado con la fractura cuando ni me planteaba estar aquí este fin de semana, pero una vez te operan, si tienes pasión por algo, ganas de algo y sobre todo tienes esa entrega, siempre siendo conscientes, realistas y escuchando a tu cuerpo, lo tienes que intentar", comenta Márquez.

El piloto de Repsol Honda pactó con el equipo "probar el sábado" y asegura que nunca le han forzado. Y así ha sido. Después de probar durante todo el día, Márquez ha decidido no tomar la salida el domingo, pues, según reconoce el piloto, se quedaba sin fuerza y "ahí es cuando uno tiene que ser realista y escuchar al cuerpo". "En la Q1 he salido y les he dicho que si notaba la misma sensación de quedarme sin fuerza en el brazo iba a parar y no lo iba a intentar, y es lo que he hecho", incide.

En este sentido, el campeón del mundo agradece al equipo el respeto hacia su decisión, y se acuerda de los doctores, los fisioterapeutas y los mecánicos que "han hecho posible estar aquí", y, en referencia a su caída, confiesa que disfrutó mucho de la carrera, aunque se arrepiente "del primer error, la salvada".

Por otra parte, Márquez lamenta perderse la carrera, pero se muestra optimista ante el resto de temporada: "Queda campeonato y quedan muchas carreras. Esta tarde empiezo a trabajar con la rehabilitación para llegar lo mejor posible a Brno". Por el momento, el piloto español se ve con posibilidades de ganar el campeonato: "Si estoy aquí es porque lo veo posible. Si no se puede ganar, no se puede, pero por voluntad y esfuerzo no será", concluye.