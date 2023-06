Marc Márquez explica por qué no disputará el GP de Países Bajos: "Gracias por vuestro apoyo"

El español Marc Márquez (Honda RC 213 V) ha sido declarado "no apto" por la Comisión Médica del mundial de motociclismo y no disputará el Gran Premio de los Países Bajos de este domingo, en el circuito TT Assen.

Márquez, que sufrió hasta cinco caídas en la anterior carrera de Sachsenring, en Alemania, en las que se produjo un esguince en el tobillo derecho, una fractura en el pulgar de la mano izquierda y la fractura de una costilla, ha visto agravada su situación física a lo largo del fin de semana y tras la pertinente revisión médica se ha decidido declararle "no apto" para la carrera neerlandesa.

Explica en un tuit su decisión de no correr

El español ha decidido explicar su situación mediante un "tuit" en el que asegura que se levantó con muchas molestias y dolor, motivo por el que decidió no correr la carrera neerlandesa.

"Hola a todos, como sabéis, no he llegado a Assen al ciento por ciento físicamente, además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor", explica en su cuenta de las redes sociales Márquez.

"Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo", finaliza el piloto de Honda.

Reconoce estar en el peor momento de su carrera

Márquez acabó decimoséptimo esprint del Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito TT de Assen, tras la cual reconoció que se encuentra en el peor momento de su carrera deportiva.

"Sí. Aparte de la lesión, sí, pero hay que seguir, repito que, en los momentos difíciles, no tiras de motivación, sino de fuerza de voluntad, sacrificio, constancia, rutina...", afirmó Márquez.

"Y ahora, a volver a casa y a trabajar en la recuperación, desconectar unos días, que también me vendrá bien, para preparar la segunda parte de la temporada físicamente e intentar llegar a Silverstone como llegué a Portimao y a Mugello, al máximo físicamente, para rendir a mi máximo y sacar el máximo de cualquier situación y en cualquier circuito", se conjuró el piloto de Honda.

"Corro para mí ahora mismo", afirmó Marc Márquez al ser preguntado si corre para él o para los ingenieros de Honda. "Es cuestión de medio segundo y, yendo medio segundo más lento, que es lo que he hecho, los problemas son los mismos, lo que pasa que no coges tanto riesgo", añadió.