Marc Márquez dejará de competir por un tiempo: "Estoy sintiendo mucho dolor"

El piloto de Repsol Honda, Marc Márquez, ha anunciado este sábado que dejará de competir por un tiempo para volver a pasar por el quirófano. Será la cuarta vez que el de Cervera se opere de su brazo derecho tras una caída en el circuito de Mugello.

"Voy a someterme a una intervención la próxima semana. Desde que tuve la primera intervención todo fue bastante complicado. Cuando me subía a la moto sentía limitaciones, no he tirado la toalla, seguí las recomendaciones médicas. No estoy disfrutando, estoy sintiendo mucho dolor. Estoy empujando demasiado, mi rendimiento no está mal, pero no es el que yo deseo", ha confirmado un Márquez que no tendrá prisa por volver. "Cada fin de semana es una pesadilla. Me estoy generando otras lesiones, no puedo seguir así".

El ilerdense ha explicado que es una decisión difícil pero necesaria y su director de equipo, Alberto Puig, ha confirmado que la decisión se tomó el viernes, antes de la caída en la Q2 de este sábado. "Hemos hecho bastantes progresos, pero su posición en la moto no es la que deseamos. Ayer supimos que se puede hacer esta operación porque el hueso ya está listo", declaró Puig.