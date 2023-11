Jorge Martín: "No tengo nada que perder este fin de semana"

Jorge Martín llega al Circuito Ricardo Tormo en Cheste con la intención de ser Campeón del Mundo de MotoGP, sabiendo que no será fácil restar los 21 puntos de ventaja que tiene el italiano Francesco Bagnaia.

¿Cómo llegas al último Gran Premio en el que se decide el Mundial y en el que todavía aspira?

Llego con muchas ganas, ya que es una pista que me encanta y en la que siempre he sido competitivo, por lo que creo podemos hacer un buen fin de semana, así que con ganas de pelear por ello. No será fácil porque no depende solo de mí porque hay otros factores e intentaremos que se den para intentar ganar

Su madre cree en el milagro y dice que el domingo usted va a ser Campeón del Mundo

Mi madre y mi abuela son medio brujas, así que yo les haría caso (risas)

¿Suelen acertar en sus predicciones?

Suelen hacerlo y espero que en esta ocasión no se equivoquen

¿Qué estrategia plantea para el fin de semana?

No hay muchas la verdad hablando en serio y es difícil plantearse nada hasta que no pase la carrera al sprint. Lo que queda claro es que tengo que ganar el sábado y meter alguna persona de por medio y depende cómo quede el sábado ver lo mejor para el domingo. Lo que está claro es que tengo que ganar y que algún piloto esté entre medio de los dos, algo parecido a lo que necesitó Lorenzo en el 2013, que no le salió bien y ganó Márquez, pero es lo que hay en estos momentos y ojalá en esta vez me salga a mí.

¿Ha costado mucho olvidar un poco lo del fin de semana de Qatar y centrarse en este?

En el avión camino de vuelta a España me puse alguna película y traté ya de centrarme en Valencia. No tiene sentido quedarse estancado en el pasado y hay que intentar hacerlo lo mejor posible aquí en Cheste.

¿Las sensaciones son parecidas a las que tenía cuando luchó aquí por el título de Moto3 hace cinco años?

No, ya que en aquella ocasión llegaba líder y con una ventaja suficiente para llegar más tranquilo. En esta ocasión es una situación diferente porque soy yo el que va detrás en la clasificación y el fin de semana se ve diferente

¿Cómo ve a Bagnaia para este fin de semana?

Le veo bastante tranquilo, pero cuando te estás jugando el mundial siempre hay tensión y siempre hay nervios. Este año hay varios pilotos que vamos muy rápidos y cualquier cosa puede pasar.

¿Está esperando una explicación de lo sucedido por parte de Michelín?

Tengo entendido que hay una reunión en Michelín, pero no creo que de momento den explicaciones, puede que tarden meses a que analicen esa goma y entiendan lo que ha pasado. Lo que no cabe ninguna duda es que ese neumático no funcionó y habrá que encontrar dónde está el problema para que no se vuelva a repetir.

Se ha llegado a comentar que cuando un piloto habla mal de Michelín suele recibir un email aclarando algunas cosas

Tengo más de cuatro mil emails recibidos en estos días sin abrir y dudo que los vea todos, pero hasta la fecha yo no tengo constancia haber recibido un email así. No conozco si algún piloto los habrá recibido, pero yo no recuerdo haber recibido un email así.

El domingo habrá en las gradas más de noventa mil personas y en su gran mayoría estarán con usted apoyándole

Tengo muchas ganas de hacerlo bien aquí en Valencia. La verdad que en las últimas carreras he tenido bastante presión y he estado un poco agobiado, pero aquí quiero disfrutar, no tengo nada que perder, por lo que trataré de hacerlo lo mejor posible y disfrutar desde cada vuelta, ya que tengo claro que soy rápido y no debo obsesionarme si no salen muy bien las cosas.