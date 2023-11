Jaume Masiá: "Nadie puede dudar de que soy el justo Campeón del Mundo de Moto3"

Después de varios años en las que la suerte no acompañó a Jaume Masiá, finalmente esta temporada ha podido conseguir ser Campeón del Mundo de Moto3 y este fin de semana disfrutará de su nuevo reinado delante de la afición española en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste

- ¿Qué se siente al llegar a la última cita de la temporada como Campeón del Mundo?

La verdad es que aun no lo he disfrutado mucho ya que he tenido muchos eventos en estos días y no me he parado a pensar mucho sobre ello, pero es cierto que me siento muy liberado en cuanto a la carga emocional y la presión que he tenido en todos estos años. Llevo buscando esto muchos años y siempre por una razón u otra no llegaba a conseguirlo, pero al fin lo hemos logrado.

- ¿Qué ha cambiado esta temporada?

Hemos realizado una temporada mucho más regular, tanto en los entrenos como en las carreras, con menos errores y eso se ha notado mucho. Luego la segunda parte de la temporada ha sido muy buena, hemos liderado prácticamente todos los primero entrenos libres y nos ha dado al equipo la confianza para conseguir el objetivo

Óscar Langa con Jaume Masiá | Onda Cero

- ¿Considera que por fin ha tenido la suerte que le ha faltado años anteriores?

No quería decirlo ya que no quiero achacar a que lo ocurrido antes haya sido sólo por cuestiones de mala suerte o que lo de ahora sea lo contrario. Es cierto que me he visto envueltos en muchas situaciones, como por ejemplo la temporada pasada, en la que me veía muy fuerte y a mitad de campeonato ya tenía tres carreras sin puntuar por cosas ajenas a mí, cuando estaba en condiciones de luchar por el podio y eso me hubiera hecho ser líder por aquel entonces. El año pasado por ejemplo no supe gestionar bien la segunda parte después de los tres ceros, pero este año he sido mucho más maduro y hemos mantenido la calma cuando no nos salían las cosas y el resultado es que somos Campeones del Mundo.

- ¿Qué le ha aportado el Team Leopard este año?

Mucha tranquilidad y buen ambiente dentro del equipo. Me han dado todo el cariño que he necesitado, pero también un tirón de orejas cuando algo no hacía bien o pensaban que debía hacerlo mejor. Es bueno que te digan las cosas claras y el resultado sirva para ganar un Mundial.

- En Qatar logró el Mundial pero la celebración estuvo marcado por sus declaraciones

Tengo que reconocer que en ese momento estaba con las emociones por todo lo alto y a veces, como buen valenciano, en caliente se dicen cosas que no corresponden. Ya calmado quiero dejar claro que el papel de la Dirección de Carrera no es fácil y lo que dice lo hace pensando en el juego limpio y tiene que prestar atención a que se cumplan las reglas. Moto3 es una categoría muy complicada ya que hay muchos pilotos luchando por las victorias y suele ser normal que los pilotos se toquen en muchas curvas. En Qatar es cierto que yo me pasé de frenada en un par de ocasiones, pero también a mi me pasaron de una manera bastante al límite, pero a falta de tres vueltas lideré la carrera y marqué un ritmo en la que ningún piloto me pudo pasar y gané la carrera de manera limpia. Quería ganar el Mundial cuanto antes y si valoramos la temporada, con cuatro victorias y diez podios creo que nadie puede dudar de que soy el justo vencedor.

- La prioridad ahora será disfrutar del fin de semana en casa y centrarse después en Moto2

Una vez conseguido el título fruto del trabajo durante toda la temporada, ahora toca disfrutar del fin de semana en casa, en un circuito que conozco muy bien y delante de la afición que seguro llenará las gradas. El circuito estará a reventar por lo que espero conseguir un buen resultado y centrarme la semana que viene ya en Moto2.

- ¿El subir como Campeón del Mundo ayuda?

Ayuda mucho ya que te da una seguridad mental y deportiva. Ser Campeón del Mundo te hace estar en los libros de la historia y lo cambia todo. Lo que haces, tanto lo bueno y lo malo se suele quedar grabado y en esta temporada mi nombre se ha anotado para siempre. Ahora comienza una nueva etapa de mi vida en Moto2 como Campeón del Mundo de Moto3.

- ¿Qué plan tiene para el invierno?

Prepararme lo mejor físicamente ya que el año que viene llevaré una moto más pesada y rápida. Tengo claro que no será fácil pero voy a poner todo mi empeño en prepararme bien y hacerlo lo mejor posible.