Honda toca fondo en MotoGP

Situación límite. Marc Márquez está viviendo sus peores momentos como piloto de Honda y es que la marca japonesa no está siendo capaz de ofrecer al ocho veces Campeón del Mundo una moto capaz de optar por las victorias. Es cierto que Marc ha estado dos años lesionado y eso ha impedido tener claro el camino a seguir en la evolución, pero en Honda hay otros pilotos que han demostrado ser rápidos con otras marcas, como lo fue Pol Espargaró y ahora un Campeón del Mundo como Joan Mir o el ganador de dos de las últimas tres carreras el año pasado, Álex Rins.

En el mítico circuito de Mugello pudimos ver que Mir se fue al suelo el viernes, Rins tuvo una grave caída en la carrera al sprint y Márquez se fue el suelo en la carrera del domingo, lo que demuestra que algo no va bien. Y para el que tuviera alguna duda de los problemas, llegamos al Gran Premio de Alemania, lugar donde Marc había ganado en once ocasiones, ocho de ellas en MotoGP y se esperaba que aquí fuera un poco más fácil luchar por la victoria, pero no fue así, más bien lo contrario.

En un fin de semana para olvidar, el piloto de Cervera se ha ido cinco veces al suelo, la última de ellas con pequeñas lesiones que le ha impedido correr y hace ver la gravedad de la situación. Si añadimos que durante la temporada entre los dos pilotos del Repsol Honda suman 24 caídas, hace prácticamente imposible estar en plenas facultades físicas y psíquicas para luchar por un campeonato.

No sólo es en MotoGP donde la marca del ala dorada está con problemas ya que en Superbike ficharon a Álvaro Bautista y durante dos años no pudieron ofrecer al piloto de Talavera una moto ganadora y tuvo que volver a Ducati para conseguir su primer título en esa categoría. En los campeonatos nacionales y el Mundial de Supersport prácticamente nadie compite con la Honda de 600 cc y únicamente en resistencia es donde han conseguido estar arriba.

Desde hace varios años en numerosas ocasiones he escuchado que Honda ganaba los campeonatos del mundo gracias a Marc Márquez, pero ya ni con el mejor piloto de la era moderna es capaz la marca japonesa de optar a las victorias. Y lo peor es que no parece que a lo largo del año sean capaces de encontrar soluciones y es algo que a Marc Márquez le está cansando.

Si Honda no es capaz de ofrecer a Marc una moto ganadora para el 2024, lo más seguro perderán a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos y volverá a repetir los años posteriores a la pérdida de Valentino Rossi. Pero no sólo es Honda la única marca japonesa en problemas, Yamaha logró el título con Fabio Quartararo en el 2021 y la victoria el año pasado en el trazado alemán, pero este año el piloto francés está logrando resultados muy por debajo de lo esperado y si añadimos la retirada de Suzuki al finalizar el año pasado, demuestra los problemas de las marcas del país del sol naciente y la tremenda superioridad de Ducati.

Tiempo habrá para discutir si es adecuado esta aerodinámica y otros avances que no acaban de convencer a la mayoría y quizás las marcas deberían reunirse para simplificar las motos y volvamos a ver adelantamientos con mayor facilidad, lo que sería de agradecer por la afición.