Honda y Marc Márquez, un matrimonio que llega a su fin

Ya es oficial. Marc Márquez deja Honda, la marca con la que ha conseguido 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 101 podios con 59 victorias y 64 poles. La noticia era esperada por todos, pero sin duda es una de las principales noticias del Mundial de MotoGP en muchos años por las repercusiones que tiene.

En primer lugar, por el piloto ya que Marc Márquez ha sido el mejor de la era moderna de MotoGP y que junto a Honda supuso un matrimonio perfecto durante los primeros años de su andadura en la máxima categoría. Todos recordamos las temporadas 2013 y 2014, en las que fue capaz de romper varios registros de precocidad y en la segunda arrasó y todo hacía indicar que ese matrimonio con la marca del ala dorada sería difícil de romper.

Pero en el 2015 la moto no fue del agrado de Marc, siendo un año complicado con muchas caídas, lo que hizo replantearse la estrategia y en las temporadas 2016, 2017, 2018 y 2019 no pocos aficionados y expertos decían que ganó los títulos gracias a su talento y no a la moto. La realidad bajo mi criterio es que Honda perdió la superioridad de los años anteriores, pero era capaz de ofrecer a Márquez una moto competitiva capaz de ganar carreras a base de su inmenso talento.

Pero llegó el 2020 y después de una remontada de escándalo, mostrando un ritmo imposible de igualar por ningún piloto de MotoGP y con una moto que le permitía hacer esas cosas, llegó la caída y su terrible calvario durante las dos temporadas siguientes, con cuatro operaciones que hizo temer por su carrera deportiva.

Durante esos dos años, el resto de marcas, especialmente Ducati fue capaz de dar un salto adelante que Honda y Yamaha han sido incapaces de igualar y esto ha llevado a que el ocho veces Campeón del Mundo haya decidido abandonar de mutuo acuerdo su relación con la marca japonesa. La decisión ha sido complicada y como ha dicho el propio Marc, le ha quitado el sueño.

Y es que no es fácil abandonar a la principal marca de motos del mundo, que le ha dado tantos éxitos y con un año de contrato en el que hay patrocinadores como Repsol y Red Bull, pero el ocho veces Campeón del mundo no ha podido esperar más ya que después de tres años de sufrimiento con su brazo derecho y con todos los esfuerzos puestos por su parte para poder estar al 100%, ha visto como después de muchas promesas por parte de Honda, esas evoluciones no llegaban a estar a la altura de las marcas italianas, por lo que ha decidido cambiar de aires.

Estadísticas de Marc Márquez con Repsol Honda | MotoGP

A falta del anuncio oficial, todo indica que correrá con el Team Gresini con una Ducati del 2023, lo que significa dejar un equipo de fábrica por uno satélite y con una moto del año anterior. Habrá que ver todos los detalles del contrato, pero es sin duda una apuesta que no habíamos visto con anterioridad, ya que Valentino Rossi dejó Honda para irse al equipo oficial de Yamaha, cosa muy diferente a lo realizado por Marc.

El tiempo dirá si ha acertado o no, o quizás sea una temporada de transición, pensando en el 2025 y fichar por KTM con el patrocinio principal de Red Bull.

Veremos qué harán Honda, que acaba de perder al mejor piloto de la parrilla y Repsol, su patrocinador de toda la vida. La realidad es que las marcas japonesas están pasando por un periodo de crisis no recordado en décadas, con la esperanza que no repitan lo de Suzuki, abandonando el campeonato, lo que llevaría a una situación muy complicada al campeonato.