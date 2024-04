David Alonso: "Mi objetivo es el campeonato, pero hay que ir carrera a carrera"

Positivo comienzo de David Alonso en Jerez. El piloto de Jorge Martínez Aspar ha batido el récord del circuito, con más de un segundo sobre el segundo clasificado y confirma que es un firme candidato al título. Ha conseguido dos victorias y llega a la cuarta cita de la temporada a dos puntos del líder Daniel Holgado.

Pregunta:Todos le llamamos el colombiano de Madrid ya que le queremos como uno más de la casa.

Respuesta: Suena bien ya que yo me siento español y colombiano y estoy muy orgulloso de representar a los dos países aunque corra con licencia colombiana.

P: Vaya comienzo de campeonato lleva, con dos victorias en tres carreras.

R: Estamos muy contentos ya que desde la pretemporada trabajamos mucho en la puesta a punto y notábamos muy buenas sensaciones con la moto. Nos hemos centrado mucho en trabajar en los puntos débiles del año pasado y mantener los fuertes y de momento las cosas están yendo muy bien, aunque hay que seguir trabajando.

P: Usted viene de una trayectoria con muchos éxitos, pero estar con opciones de título la pasada temporada siendo su primer año tuvo mucho mérito.

R: Es cierto que estuve en la pelea pero al final después de los ceros en Australia y Malasia perdimos toda opción. Lo cierto es que fue una temporada en el que aprendí mucho, aunque cometimos algún fallo de principiante y lo más importante es que hemos analizado muy bien todo para este año tratar de ser mejores.

P: De todas formas, terminar tercero en la general y con cuatro victorias en su primera temporada estuvo muy bien.

R: La temporada fue muy buena y terminar tercero demuestra que hicimos un gran trabajo, pero ahora toca centrarse en la presente temporada.

P: Está a dos puntos en la general de Daniel Holgado, pero hay otros pilotos que aunque están ya algo lejos, están a un gran nivel

R: Me gusta mucho de momento el campeonato ya que pienso que vamos a ver grandes luchas entre varios pilotos. Es cierto que el rival más fuerte ahora mismo es Holgado, pero luego están Rueda, Veijer, Ortolá y otros que son muy rápidos y a la mínima que te despistas están adelantándote, por lo que estoy seguro que vamos a ver carreras muy emocionantes esta temporada, que es de lo que se trata en el motociclismo.

P: En el Team Aspar están muy contentos con usted y destacan que aparte de ser buena persona, es muy trabajador.

R: Es como mi segunda familia y siempre se han portado muy bien conmigo. Llevo desde el 2018 con ellos y en todos estos años me han ayudado mucho a formarme como piloto y como persona. Y lo de trabajar es mi manera de ser y trato de cuidarme mucho en mi día a día, estableciendo un plan de trabajo y siendo muy disciplinados.

P: Llega a Jerez y en un plumazo bate el récord de la pista con un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado.

R: Ya teníamos buenas referencias del test de pretemporada, pero aunque no son del todo significativos para el Gran Premio ya que son fechas diferentes y las condiciones de la pista no son las mismas. De todas formas, este fin de semana desde el principio hemos ido muy cómodos sobre la moto y hemos logrado un tiempo muy rápido, aunque lo importante es el ritmo de carrera y en los primeros entrenos hemos conseguido hacer muchas vueltas a un muy buen ritmo. De todas formas, seguro el resto logrará ir más rápido así que hay que seguir trabajando.

P: Su objetivo es ganar

R: No me escondo, mi objetivo es ganar esta carrera y ser Campeón del Mundo, pero hay que ir carrera a carrera ya que el campeonato es largo. Has noviembre todavía falta mucho.

P: ¿Nota que el interés por el motociclismo en Colombia está creciendo?

R: No me esperaba que creciera tanto y estoy notando que cada vez tengo más seguidores. La gente en Colombia es muy apasionada y cuando coges afición por un deporte se involucra mucho y creo es positivo para el Mundial de MotoGP ganar aficionados por aquella zona.

P: ¿Ya se ha aprendido el himno?

R: Ya lo tengo bien aprendido y espero poder cantarlo mucho en el futuro.

P: Si se proclama Campeón del Mundo sería muy bonito ver que luce una bandera con los colores de Colombia por un lado y de España por otro.

R: Me gusta la idea y si llega el momento estaría muy bien poder lucir por partida doble los dos países.

P: La celebración también sería doble ya que tendría que celebrarlo en España y en Colombia.

R: Sería muy bonito celebrar por dos el título, pero vamos a pensar primero en la carrera de Jerez.