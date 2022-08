Fernando Alonso: "Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente"

LEER MÁS Fernando Alonso ficha por Aston Martin para la próxima temporada

Fernando Alonso ha anunciado este lunes que ha llegado a un acuerdo con el equipo Aston Martin Aramco Cognizant F1 para la temporada 2023. Según han anunciado el propio piloto y la escudería, el contrato será de varios años. "Todavía tengo el hambre y la ambición de luchar por estar al frente, y quiero ser parte de una organización que se comprometa a aprender, desarrollar y triunfar", ha explicado el asturiano en un post en su cuenta de Instagram.

"He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con pedigrí ganador y me he dado cuenta de este enorme compromiso y deseo de ganar", ha dicho Alonso. Y es que en las últimas semanas el equipo británico ha hecho fichajes de renombre en algunos de sus departamentos.

Será el sexto equipo para el asturiano tras su paso por Minardi, Renault, McLaren F1, Ferrari y Alpine. Sustituirá al alemán Sebastian Vettel, que hace apenas unos días anunció su retirada a final de temporada.

Falta de sintonía con Alpine

Así, Fernando Alonso abandonará Alpine a final de esta temporada tras meses de tira y afloja con el equipo que solo le ofrecía un año más de contrato. Y es que la escudería francesa tiene grandes esperanzas puestas en el joven Oscar Piastri, que todo apunta que será quien sustituya al asturiano la próxima temporada.

El anuncio llega tras un polémico GP de Hungría en el que Alonso tuvo sus más y sus menos en pista con su compañero de equipo, Esteban Ocon, que realizó varias maniobras arriesgadas durante la carrera, especialmente en la salida. Finalmente el asturiano terminó octavo, justo por delante de su compañero.