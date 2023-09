A falta de medio Mundial muchos pilotos ya piensan en 2024

El Mundial de MotoGP ha dado un giro radical en los últimos años. Antes eran las marcas japonesas las que dominaban el campeonato y se concedieron privilegios a las marcas europeas en busca de una mayor igualdad. Con el paso de los años, la situación es totalmente diferente y solo hay que comprobar los resultados para ver que Honda y Yamaha están pasando por una crisis de resultados sin precedentes y Suzuki decidió abandonar el campeonato el pasado año. Pilotos campeones del Mundo como Marc Márquez, Joan Mir y Fabio Quartararo están luchando por entrar en los puntos y es algo que está causando un gran debate dentro del paddock y aficionados.

El asunto principal es qué camino seguir en la evolución de las motos. Desde hace unos años, la aerodinámica ha pasado a ser un aspecto fundamental debido a que no se puede hacer evoluciones en los motores durante toda la temporada y en este aspecto, las marcas europeas y Ducati especialmente han sabido encontrar el camino.

Al preguntar a Marc Márquez hasta cuándo puede aguantar esta situación, el piloto del Repsol Honda dijo que es una pregunta aún sin resolver.

"De momento no queda otra. Queda aguantar, intentar no perder las sensaciones con la moto porque cuando pruebas tantas cosas y estás tan lejos es muy fácil relajarte y perder esta tensión. Por eso no quiero dejar de apretar en momentos del fin de semana. El tiempo dirá hasta cuándo podré seguir así, pero me dices hace tres meses que seguiría con esta mentalidad y te diría que imposible, porque no soy yo. Al final no queda otra que admitir la situación para no hacerte mala sangre tu mismo. Empecé la temporada motivado porque me encontraba bien físicamente, pero intentar llegar donde no se puede, donde es irreal, con caída tras caída es donde ves que a base de golpes cambias la mentalidad. La moto no ha evolucionado apenas nada desde el test de Valencia del año pasado y estamos expectantes a ver si en los test de Misano Honda encuentra algo interesante que nos haga mejorar claramente”, explicaba el ocho veces campeón del mundo.

Con medio mundial por delante, Fabio Quartararo explica lo complicado de la situación. “Es un tema que me preocupa mucho ya que es difícil de aceptar que en los últimos años estábamos luchando por las victorias y ahora estoy el 17, pero tenemos que aceptarlo, trabajar mucho e intentar cambiar un poco la mentalidad de los ingenieros japoneses, aunque estoy confiando en que encontrarán algo para el 2024 que nos haga competitivos”.

Fabio Quartararo | Getty

Más contundente ha sido Joan Mir al asegurar que está bastante harto de la situación. “Es muy complicado venir a una rueda de prensa y explicar que he tenido las peores sensaciones encima de una moto en mi vida. Creo que una cosa es sufrir y otra cosa es esto, es inaceptable y es el momento de entender qué está pasando y saber el camino a seguir”

Joan Mir | Getty

Ante esta situación, hay que buscar soluciones en busca de una mayor igualdad entre las marcas, aunque hay que dejar claro que el reglamento actual está hasta el 2026, por lo que es complicado hacer cambios drásticos.

Muchos opinan que habría que simplificar las motos, quitar los alerones y el holeshot (dispositivo que comprime la suspensión), en busca de facilitar los adelantamientos y una mayor igualdad. Otros dicen que habría que conceder más días de pruebas a las marcas japonesas, en busca de soluciones y una mayor evolución de sus motos. Otros dicen que Marc Márquez debería cambiar de marca y estaría solucionado, aunque luego habría que preguntarse qué haría Honda y un patrocinador tan importante como Repsol.

Sea lo que sea, los aficionados no pueden ver a los Campeones del Mundo de los últimos años luchando por estar entre los últimos de la parrilla, por lo que hay que buscar soluciones en busca de un mayor espectáculo.