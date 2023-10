Ecclestone, condenado a 17 meses de cárcel y multa de 750 millones

El multimillonario británico, de 92 años, se declaró culpable este jueves en una corte de Londres de un cargo de fraude por el que comenzaron a investigarle en julio de 2015. Ecclestone ha llegado a un acuerdo con hacienda para el pago de 653 millones de libras, por los impuestos no pagados de los últimos 18 años, y ha sido condenado a 17 meses de prisión, que queda en suspenso durante los próximos dos años.

Según el tribunal, Ecclestone no declaró un fideicomiso en Singapur, con una cuenta bancaria en la que había unos 400 millones de libras y, además, mintió a la hacienda británica cuando esta le cuestionó sobre el tema en una reunión en 2015. Ecclestone, que en primera instancia negó los cargos, aseguró por entonces que solo estableció un fideicomiso en favor de sus tres hijas, Deborah, Tamara y Petra.

Según el fiscal, las respuestas que dio Ecclestone hace siete años fueron "erróneas" y podían "inducir a error", al mismo tiempo que esclarece que el acusado no era consciente de su posición y no podía dar una respuesta clara. "El señor Ecclestone no sabía con exactitud cómo la propiedad de estas cuentas estaba estructurada. Por lo tanto, no sabía si tenía que pagar impuestos, intereses o multas en relación a las transferencias entre cuentas. El señor Ecclestone reconoce que fue un error contestar a las preguntas porque podía provocar que el HMRC (la hacienda británica) dejara de investigar sus asuntos. Ahora acepta que hubiera que pagar impuestos por ello", aseguró el fiscal.

Ecclestone fue el presidente de Formula One, la organización que controlaba la Fórmula Uno, hasta 2017, unos meses después de que Liberty Media se hiciera con el manejo de este deporte.