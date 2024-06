Ducati no quiere soltar a Marc Márquez: corerrá de rojo la temporada que viene

Era la noticia esperada desde hace varias semanas y sin duda ha sido una elección difícil para Ducati, pero ha llegado el día y finalmente Marc Márquez será el compañero de equipo de Francesco Bagnaia en el equipo oficial de la marca italiana, según publican varios medios. A la hora de tomar la decisión, sin duda se ha valorado lo deportivo, pero también todo lo que rodea al ocho veces Campeón del Mundo.

Marc está haciendo una gran temporada y prueba de ello es que está muy por delante del resto de pilotos que compiten con la Ducati 2023, subiendo al podio en varias ocasiones y nadie duda de que cada carrera que pasa está más cerca de la primera victoria de la temporada. Además, el entorno de Marc Márquez está haciendo un gran trabajo en cuanto a la promoción y cada vez vemos más camisetas, gorras y banderas rojas en las gradas. Y un aspecto definitivo es que si no tenían a Marc Márquez en el equipo oficial, perder al mejor piloto de la era moderna y verlo competir de nuevo con alguna moto rival sería un riesgo muy grande para Ducati, por lo que han evitado esa posibilidad.

No cabe duda que el gran perjudicado en Jorge Martín, actual líder del campeonato y que sin duda se merece también estar en el equipo oficial. Es cierto que cuenta con una moto oficial y que el equipo Pramac cuenta con un gran equipo técnico, pero el piloto de San Sebastián de los Reyes ya avisó que abandonaría la marca italiana si no estaba en el equipo oficial, por lo que habrá que ver lo que pasa en los próximos días. Independientemente de la decisión que tome, debe centrarse en la actual temporada, ya que es el actual líder del campeonato y tiene opciones de proclamarse Campeón del Mundo, por lo que sería una auténtica pena que se despistara y no lograra ganarlo.

Una vez aclarado el equipo oficial de Ducati, en poco tiempo vamos a ver movimientos interesantes en el mercado, empezando por el futuro de Jorge Martín si decide irse a Aprilia o KTM, si Maverick Viñales seguirá en Aprilia o decide irse a Honda, qué pasará con Joan Mir y otros pilotos que tienen que ver dónde correrán en 2025. En los próximos días despejaremos dudas.