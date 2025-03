Álvaro Bautista, piloto oficial de Ducati en SBK: "Estamos cerca de luchar por las victorias y el campeonato"

Tras un sábado complicado en la que apenas pudo dar tres curvas al ser arrastrado por otro piloto, el triple Campeón del Mundo Álvaro Bautista logró salvar el fin de semana con dos podios en las carreras del domingo, en un circuito que normalmente no se le ha dado muy bien. Después de las dos primeras citas de la temporada, el piloto de Talavera se muestra con mejores sensaciones en la moto que en el 2024, aunque todavía le falta algún pequeño detalle para optar por las victorias.

- El sábado apenas pudo dar media vuelta en la primera carrera

Afortunadamente, físicamente estoy bien y me quedo con eso. No salimos muy bien y estaba en mitad del pelotón. En la curva 3, pues algunos pilotos han ido por fuera porque han frenado fuerte. Yo he cogido la línea buena, pero lo que pasa es que al hacer el cambio de dirección en la 4, pues tenía algunos pilotos por la parte de dentro que iban un poco delante de mí. Les he dejado pasar y simplemente he ido a coger la línea buena. Y justamente he recibido un impacto en la parte izquierda y me he caído.

- El arranque de temporada no ha sido como el que esperaba

Es una lástima, porque la verdad es que no ha sido el comienzo de temporada que queríamos a nivel de resultados. Por otra parte, creo que el feeling con la moto es bueno y prueba de ello es que, en la Superpole, la posición era noveno, pero los tiempos eran muy apretados. Y bueno, la verdad es que este circuito tampoco ha sido de mis mejores en clasificación. Creo que mi mejor posición ha sido quinto en parrilla. Incluso en mi año que gané el segundo mundial, que hice varias poles, pues incluso aquí sufrí.

- ¿Ha condicionado mucho salir algo retrasado en la carrera del sábado?

Saliendo atrás siempre tienes algo más de riesgo, pero el problema no es salir atrás. El problema es que si tienes pilotos sin cerebro que intentan ganarnos, porque uno no puede ganar, pero intenta recuperar las máximas posiciones en las primeras curvas, ese es el problema.

- ¿Se refiere a Scott Redding?

Esto viene de lejos y tiene que darse cuenta de que hay más pilotos en pista. Tú tienes que intentar coger el sitio, pero también tienes que intentar tener cuidado de los demás y respetarlos. Al final no es un problema de salir más atrás. Es un problema de que hay pilotos que no pueden dejarse la vida como si fuera la última curva. Pero bueno, estoy bien físicamente.

- El domingo ha sido bastante más positivo, empezando por el podio en la Superpole Race

Afortunadamente, ha ido mejor que ayer y he podido dar más de tres curvas (risas). He disfrutado mucho, el ritmo ha sido muy alto y tengo la duda de si hubiera salido más adelante hubiera podido estar con los dos pilotos que han luchado por la victoria. En la segunda carrera, como he podido salir arriba, ya he podido comprobar que ambos tenían un poco más que yo aquí en Portugal.

- La segunda carrera del domingo ha vuelto a repetir podio

Estoy contento ya que he salido bien, aunque con el paso de las vueltas no he podido seguir el ritmo de Toprak y Nicolo. Al final hemos salido con el neumático duro delantero y no ha ido mal, pero tenemos que seguir trabajando para lograr mejorar en pequeños detalles que nos haga luchar por la victoria. Con el paso de las vueltas vamos descubriendo los puntos fuertes y débiles en los que tenemos que mejorar.

- ¿En qué tienen que mejorar principalmente?

Cuando las condiciones de la pista son más cálidas, tenemos que mejorar algo más el grip para poder salir mejor. Estoy seguro de que con toda la información que hemos recopilado daremos ese paso adelante que nos permita luchar con los dos pilotos que hasta la fecha están un paso por delante.

- ¿Ha podido aprender algo al estar más cerca de Toprak y Nicolo?

He visto la intensa lucha y veo que, hasta la fecha, el actual Campeón del Mundo es algo más fuerte en las frenadas y Bulega sale mejor de las curvas. Ha sido una bonita lucha entre ambos y hasta la fecha, mi compañero de equipo fue mejor en Australia y el turco ha sido mejor aquí en Portimao.

- ¿Nota que con respecto al año pasado está mucho mejor?

No cabe duda que estamos mejor y con pequeñas mejoras lucharemos por las victorias. Aunque en Autralia y Portugal no he podido luchar por las victorias, las sensaciones son mucho mejores y vendrán circuitos en los que estaremos mejor.

- ¿Qué tal se le da Assen?

Es un circuito que he rodado allí muchos años y me gusta. Esperemos allí dar ese pasito y estar para ganar. Hay circuitos en los que estaremos mejor que en otros y será muy importante ser lo más consistentes posible. Llevamos sólo dos citas y aún falta mucho.