Después de la tempestad llega la calma.

Amigos, después de un fin de semana muy complicado en lo meteorológico en el que hacía años que no veíamos a una parte de España sufriendo un tremendo temporal de lluvia y viento, hemos podido salvar la jornada dominical y de qué manera, con otro triplete de pilotos españoles en un Gran Premio que se consolida en el campeonato. Después del suceso En Misano, Dani Pedrosa ha vuelto a demostrar un estado de forma muy difícil de igualar, con una meritoria victoria de Pol Espargaró en un gran duelo en Moto2 y con la victoria de Luis Salóm en Moto3. Maverick Viñales ha perdido toda opción al título al no poder tomar la salida por problemas mecánicos.

44.000 héroes el domingo en Motorland. Después del terrible temporal en gran parte de la península que azotó el viernes y el sábado, el día de la carrera nos dejó un día soleado y que sin duda sirvió para iluminar a los pilotos españoles. Una vez más mostramos una gran superioridad en las tres categorías y en el que más de un piloto de casa luchando por las victorias. En MotoGP Dani Pedrosa y su Honda están mostrando estar en el nivel más alto desde que está en MotoGP y Jorge Lorenzo hizo la primera parte del campeonato para enmarcar y ahora sólo tiene que usar la calculadora y no arriesgar más de la cuenta para asegurarse el título. Es cierto que el suceso de Misano ha quitado emoción al campeonatopero si analizamos bien el campeonato, es la distancia real entre ambos ya que los dos no han puntuado en una carrera por causas ajenas.

En Moto2 Marc Márquez tiene ventaja suficiente para usar la calculadora, pero sabe que no tiene que dormirse y no perder puntos innecesarios antes de la última cita de Valencia. Los duelos con Pol Espargaró en Misano y con Andrea Iannone en Motorland demuestran que este piloto está hecho de otra pasta y que corre para ganar en todas las carreras, sin pensar del todo en el campeonato. Lo que está claro es que en MotoGP y en Moto2 si no ocurre nada fuera de lo normal tendremos Campeón y Subcampeón español.

Lo peor viene en la categoría de Moto3, con Maverick Viñales fuera de toda opción del título y lo más preocupante es que lo digo no sólo por el tema deportivo ya que está muy lejos del líder del mundial, Sandro Cortese, lo digo más por el tema psicológico y es que veo que en los últimos dos o tres meses la actitud de Maverick está siendo preocupante. En Motorland se ha ido sin hacer declaraciones, en Misano renegó de un adelantamiento limpio. Espero y deseo que sea más de un ataque de nervios o de un enfado temporal, más que de otro tipo de pensamientos que lo único que hará es traerle problemas con su equipo, prensa y aficionados. Ojalá pueda reconducir su situación, pensando en el 2013 hacer una buena temporada.

Ahora viene la gira asiática y la clave de MotoGP está en ver si Dani puede seguir recortando puntos a Jorge y si la vuelta de Stoner podrá ayudarle a restar puntos al piloto de Yamaha.

Vamos con los breves.

- Una vez más hemos visto grandes carreras en Moto2 y Moto3. Esperemos que en el 2013 podamos ver más emoción en MotoGP. Se habla de centralita única, de bajar revoluciones, de motos más baratas. Lo que está claro es que algo hay que hacer.

- Preocupante, muy preocupante la situación de Maverick Viñales. Tienen que sentarse y cambiar muchas cosas para centrar al equipo y al piloto.

- 44.000 héroes han vencido a las inclemencias meteorológicas y han podido disfrutarde uno de los mejores circuitos del calendario. Ojalá tengamos buen tiempo en Valencia y podamos brindar con los éxitos de los nuestros acudiendo en masa a Cheste.

- Por primera vez hemos tenido a un equipo aragonés en el Mundial de Motos. El CNS Motorsport con Alex Mariñelarena como piloto han conseguido estar sextos en los terceros libres. Ojalá podamos verle en el Mundial en el 2013.

- Las KTM son muy superiores en velocidad punta a las Honda en Moto3. Alex Rins se estará desesperando ya que podía haber optado a la victoria y la falta de potencia se lo ha impedido.

- Apuesto a que Jorge Lorenzo y Marc Márquez utilizarán la calculadora en las cuatro citas que quedan del calendario. Lo prioritario siempre deber ser el título.



Llega la gira asiática, con largos desplazamientos y horarios diferentes de retransmisión de las carreras, argumento espero que insuficiente para no perderse las emocionantes carreras que nos esperan. Como siempre, en Radioestadio del Motor os mantendremos informados.