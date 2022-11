David Muñoz: "Quiero terminar la temporada con una victoria"

Tuvo que esperar por la edad a la octava cita del campeonato para competir y en la segunda carrera logró subir al podio. El joven piloto de Brenes David Muñoz se ha ganado por méritos propios el respeto de la parrilla y nadie tiene duda de que será un firme candidato para la próxima temporada.

P: Recuerdo cuando hablé con usted en Jerez que estaba desesperado ya que tuvo que esperar hasta la octava carrera por temas de edad para competir y ahora ya estamos terminando la temporada.

R: Es cierto que me perdí siete carreras pero desde Mugello que empecé hasta ahora se ha pasado todo muy rápido. Tenía tantas ganas de comenzar el campeonato que se me ha hecho corto. El año que viene lo podré disfrutar ya al completo.

P: Esos meses de espera se le harían eternos.

R: Intentaba hacer muchas actividades para no pensar mucho. Entrenaba todo lo que podía para estar en buena forma física, además de hacer otras cosas para no pensar demasiado en las carreras, pero aún así a veces me aburría mucho y a veces no quería ni ver los entrenos para no agobiarme. Pero lo principal era estar bien preparado para Mugello y hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Cómo fue su primer fin de semana en el campeonato?

R: Con tensión y muchos nervios. Recuerdo en los primeros libres que estábamos en las últimas posiciones y no fue fácil, pero poco a poco fui progresando y logré tranquilizarme un poco.

David Muñoz y Óscar Langa durante la entrevista | Óscar Langa

P: Y llega la segunda carrera en el Circuito de Barcelona Cataluña y consigue subir al podio.

R: El trazado de Montmeló se me da muy bien, es un circuito que me gusta mucho y ya estaba mucho más tranquilo. Llegué allí con muchas ganas y conseguimos dar el paso que tocaba y subir al podio. Fue una sensación increíble.

P: Por mucho que conociera el trazado, esto es un Mundial y están los mejores pilotos.

R: Sabía que en ese circuito con los tiempos que solía hacer podría estar delante, aunque hasta que no llega el fin de semana no lo puedes ver bien. De todas formas, lo importante es tener confianza en ti mismo y saber que con un poco de paciencia los resultados llegarán. En esta vez logré subir al podio en la segunda carrera y fue un momento muy bonito.

P: En las siguientes carreras ha logrado subir una vez más al podio, pero no ha logrado ser regular.

R: Esperaba haberlo hecho mejor sinceramente. No logramos crecer como esperábamos y lo ideal hubiera sido mantener el nivel de Montmeló de manera constante. Hemos tenido algunos altos y bajos, en algunas porque me fui al suelo como en Silverstone y Assen, en otras en las que no me encontraba bien con la moto y luego en Malasia me encontraba muy bien y pensaba que estaba para ganar la carrera, pero me fui al suelo de nuevo. Ahora toca levantarse y llegamos a Cheste para hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Qué ha aprendido de esta parte de la temporada que ha realizado?

R: He aprendido a conocer bien los circuitos, saber que estoy entre los mejores pilotos del campeonato y que el año que viene me veo con el nivel para luchar por el título.

P: Llega a la última cita compitiendo en casa por lo que otro podio es posible.

R: Aquí no me conformo con un podio, quiero ganar y lo importante será a lo largo del fin de semana conseguir una buena puesta a punto y luchar por la victoria el domingo e irnos con un buen sabor de boca de cara al año que viene.

Fotografía del piloto David Muñoz | Óscar Langa

P: Usted es un piloto que viene de familia humilde por lo que la ayuda de los hermanos Cardoso y las instituciones ha sido clave.

R: José Luís y Álex Cardoso me lo han dado todo. Desde un principio me han ayudado siempre y si no hubiera sido por ellos no estaría aquí. No hemos dejado de aprender y crecer juntos y luego la aportación económica de las instituciones ha sido fundamental.

P: Es importante que Andalucía vuelva a tener la estructura que tenía de jóvenes pilotos. Gracias a ello pilotos como usted están en el Mundial.

R: Para Andalucía y el motociclismo sería bueno tener más pilotos de diferentes puntos de España. Luego hay que tener en cuenta que representamos a nuestra tierra por los cinco continentes y sirve de imagen.

P: Usted es un piloto bastante tímido y a veces le cuesta expresarse ante los medios.

R: Siempre he sido tímido, pero en la pista soy un piloto agresivo y con ganas de ser Campeón del Mundo. En Andalucía decimos que parezco un “saborido” pero luego no lo soy ya que es simplemente que soy tímido, pero buena persona. Con los años iré cogiendo experiencia y podré expresarme mejor en las ruedas de prensa. Es un tema que me preocupa menos ya que lo principal es estar con el nivel suficiente para ganar.