Daniel Holgado: "En Moto3 se ven mejores carreras que en MotoGP"

P: Hemos pasado la mitad del campeonato y llega al Gran Premio de casa como líder...

R: Está siendo de momento un año bastante positivo para nosotros, aunque es complicado no cometer errores en una temporada tan larga. Lo importante es que vamos líderes y estamos bastante contentos al día de hoy.

P: ¿Cambiar de equipo fue un paso atrás para usted?

R: Para mucha gente lo fue ya que decían que ir a un equipo satélite era como bajar un poco en el escalafón, pero tenía muy claro que para mí no lo era. En Moto3 hay varios equipos punteros con capacidad para ganar el campeonato y yo me sentí en todo momento apoyado por el equipo Tech3, por lo me generó ilusión y es una estructura en el que me he sentido en todo momento muy bien y prueba de ello son los resultados conseguidos hasta la fecha.

P: No hay mejor manera de callar bocas que ganando la primera carrera

R: Es cierto que después de ganar la primera carrera la confianza en uno mismo y la autoestima sube. El comienzo no pudo ser mejor y a partir de ahí creo que hemos sido bastante regulares, con otras dos victorias más, aunque cometimos un error en Holanda y eso nos hace aprender cosas y ver que no nos podemos dormir.

P: ¿Qué se aprende de un error?

R: Se aprende a mantener la calma en momentos complicados, ver los motivos de la caída y tratar de no repetirlos, aunque tengo muy claro que se seguirán cometiendo errores y lo mejor de todo es tener claro que uno de deja de aprender en la vida y no hay que rendirse nunca.

P: ¿Y de la temporada pasada a esta?

R: Muchas cosas, como el funcionar bien desde el inicio, el trabajar mejor tanto dentro como fuera de casa. He evolucionado también como persona ya que al ser muy joven, casa año se va madurando más y aprendes a asimilar muchas cosas.

Daniel Holgado durante un Gran Premio | Team Tech3

P: Quedan diez carreras contando Cataluña con un final en el que hay ocho carreras en diez fines de semana.

R: Ahora viene lo más complicado del campeonato, con la gira asiática en el que los circuitos son muy diferentes a los de Europa, por lo que habrá que mantener la calma y usar la experiencia que hemos ido adquiriendo en todos estos años.

P: Antes de la gira queda la carrera del domingo en Montmeló y Misano.

R: La carrera en Cataluña creo que será la típica carrera interesante, con varios pilotos en el grupo y habrá que esperar hasta el final para ver el ganador. A Masiá le he visto con un gran ritmo, pero no será fácil irse.

P: ¿Qué rivales ve para el título?

R: Ortolá es rápido pero creo que no tiene la experiencia de Sasaki, Oncü o Masiá. Todos son muy rápidos pero la experiencia hace que en los momentos finales puedas interpretar mejor las carreras. Sasaki por ejemplo lleva ya siete años en la categoría y yo lo tengo que ver como una motivación más y tengo claro que puedo ganar el campeonato.

P: ¿Si gana el campeonato subirá a Moto2?

R: Finalmente me quedo una temporada más en Moto3. Es cierto que tenía varias ofertas de Moto2, pero lo hemos meditado con mi entorno y el equipo y mi prioridad era quedarme en KTM, por lo que tenemos ya todo hablado para en el 2025 subir con ellos.

P: ¿Cómo ve la situación de MotoGP?

R: La verdad es que las motos europeas ahora están dominando y las japonesas están pasando por malos momentos. Para mí pase lo que pase Marc Márquez es el mejor piloto de la parrilla y no creo que de repente tres campeones como Marc, Joan o Fabio dejen de ser competitivos de la noche a la mañana. No están pasando por buenos momentos en sus equipos y la situación no es fácil

P: ¿Qué opina de la evolución de las motos de MotoGP?

R: No me gusta mucho las MotoGP de hoy en día. Son motos muy extrañas, aparte de que estéticamente no son bonitas si lo comparamos con las de hace unos años y no se ve el piloto. Cuando el mejor de la parrilla no está ni entre los diez primeros entiendes que ahora mismo hay una gran superioridad de unas motos sobre otras y aparte, con tanta tecnología no se ven los adelantamientos de antes, por lo que yo quitaría los alerones y volvería a las motos de hace unos años. Mucha gente me dice que menos mal que están las carreras de Moto3, donde hay muchos adelantamientos y son más divertidas.

P: En unos años es probable que revisen el reglamento y a lo mejor cuando llegue usted a MotoGP se encuentra con una moto de su agrado.

R: Ojalá sea así y pueda estar en un futuro montado en una MotoGP, sería una muy buena señal.