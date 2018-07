Carey, propietario de la Fórmula 1: "Me gustan las azafatas, pero no es una decisión para mí"

El propietario de la Fórmula 1, Chase Carey, ha aclarado que "personalmente" le gustaba la presencia de las azafatas en las carreras de la máxima competición de automovilismo y ha recalcado que "seguirá habiendo chicas bonitas en las carreras" del próximo Mundial, dentro de este "deporte de glamour y mística".

"Vamos a mantener el glamour. Seguirá habiendo chicas bonitas en las carreras. Creo que es parte de la vida y es parte de lo que hace que nuestro deporte sea especial. Es un deporte de glamour y de mística. Pero creo que debemos continuar evolucionando. En el mundo de hoy, obviamente hay sensibilidades diferentes a las de hace 10 ó 12 años. No debemos ser tercos", analizó Carey en declaraciones al 'Daily Telegraph'.

"No es una decisión para mí"

El magnate estadounidense aclaró que "personalmente" a él le "gustan las chicas de la parrilla". "Pero no es una decisión para mí, es una decisión para los aficionados. Descubrí que hay un segmento significativo de gente que lo encontraba, no sé si la ofensivo es demasiado fuerte, pero si que le parecía explotador o no apropiado para el mundo en el que vivimos hoy", explicó.

La semana pasada, la Fórmula 1 anunció que prescindía de las azafatas, una figura tradicionalmente ligada a la competición, porque considerar que están "en desacuerdo con las normas sociales actuales". En su lugar, ha lanzado el programa 'Grid Kids' ('Chicos de la Parrilla') para que niños aficionados al automovilismo realicen tareas similares durante las carreras del Mundial.