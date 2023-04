Álex Rins: "El resultado de Austin muestra lo que somos capaces de hacer"

Antes de nada, sólo podemos felicitarte por tu sensacional victoria en el pasado GP de Las Américas. ¿Cómo te encuentras llegando a Jerez habiendo ganado sobre tu nueva montura en tu tercera salida?

Estoy muy contento de estar en Jerez, primer circuito español de la temporada. Siempre es muy bonito correr aquí por la toda la afición y ese calor que se siente cercano con la grada y la pelouse llenas. También estoy muy contento por el gran resultado que conseguimos hace un par de fines de semana en Austin. Más que una carrera espectacular, lo fue todo el fin de semana. Logramos muy buenos resultados tanto viernes como sábado y domingo. El objetivo no cambia intentar mejorar, hacer una moto ganadora una vez más. De momento no hemos logrado ir como en Austin y para la carrera del domingo lo tenemos complicado, pero estamos trabajando fuerte y vamos a ver las opciones que tenemos.

Ha ganado tres de las seis últimas carreras de MotoGP (Australia 2022, Valencia 2022 y Austin 2023) y es uno de los cuatro pilotos que han logrado ganar en la era contemporánea con dos fabricantes distintos. ¿Son la Suzuki y la Honda dos máquinas muy distintas?

Son máquinas totalmente diferentes. Al final, después de estar seis años corriendo con una moto con un motor cuatro en línea como el de la Suzuki, el chasis, la electrónica, y pasar a correr con una moto con un motor en V que funciona bastante diferente, con otro chasis, otro equipo y todo nuevo, es complicado. Estamos dando pasos adelante.

En Argentina me encontré cómodo, en Austin dimos otro paso más y la verdad es que me siento bien, siento que puedo empezar a pilotar esta moto como pilotaba antes la Suzuki. Gracias a esto puedo ir algo más rápido y tener más confianza a la hora de adelantar, a la hora de soltar frenos.

Álex Rins celebrando la victoria en Austin | MotoGP

Con la victoria conseguida demuestras que es de los que ‘no bajan los brazos’ ¿qué cree que necesita para continuar la tendencia de competitividad que ha iniciado con el podio y la victoria en Estados Unidos?

Al final, el resultado que hemos conseguido allá viene dado por el trabajo que estamos haciendo. Somos ambiciosos, me gusta trabajar, me gusta estudiar mucho la telemetría y compararme con otros pilotos de años anteriores. En Suzuki sólo tenía a Joan Mir y vueltas mías de otros años. Aquí tengo tres pilotos más, Nakagami, vuelvo a tener a Joan Mir y tengo a Marc Márquez, que es un ‘pilotazo’ con mucho talento y muy rápido. Estoy contento porque el resultado de Austin muestra un poco lo que somos capaces de hacer y el esfuerzo que estamos haciendo, tanto el equipo LCR como yo mismo. Al final es un equipo satélite que no tiene los recursos que puede tener un equipo oficial y a esto le sumamos conseguir el centenario, el podio número 100 para ellos. Me siento orgulloso del trabajo que estamos haciendo.

¿Qué tal ha ido la carrera al sprint?

Ha sido una carrera complicada, como casi todo el fin de semana ya que aquí estamos teniendo muchos más problemas que en Austin. Con las temperaturas tan elevadas se cerraba mucho la rueda delantera y tenía que ir con mucho cuidado y no empujar con el cuerpo demasiado para que no se cerrara. En general nos cuesta un poco entrar en las curva y a la hora de girar en las curvas rápidas, por lo que estamos recopilando toda la información necesaria para estudiar todo bien y seguir mejorando.

En general todos los pilotos Honda están teniendo problemas aquí

En mi caso tengo bastante información de la rueda delantera, pero es como si hubiera un muro en el que a partir de ahí es difícil de superar. Aquí por ejemplo desde el primer día estamos teniendo los mismos problemas, entrando a las curvas cerradas no puedo mantener la presión del freno y me acabo yendo largo y luego en las curvas rápidas donde en otros circuitos podíamos girar la moto y abrir gas temprano, aquí es muy complicado hacer esto.

¿Esto supone un jarro de agua fría teniendo en cuenta que viene de una victoria?

Nos rompe un poco el progreso ya que no nos habíamos encontrado esta situación con Honda, pero hay que seguir trabajando y darle la vuelta para lograr una mejor puesta a punto.

¿Qué resultado se espera para la carrera larga del domingo?

Visto lo visto creo que estar en la lucha por los diez primeros sería un buen resultado. No es nuestro mejor fin de semana.

Como sabe, Estrella Galicia 0,0 está desarrollando esta temporada proyectos de impacto positivo y sostenibilidad con Dorna, la compañía gestora de MotoGP. También hemos sabido que usted es ahora vegetariano. ¿Ha notado diferencias o nos puede decir qué le aporta todo esto a su estado físico y mental en la competición?

Sí, había escuchado que Estrella Galicia 0,0 está invirtiendo tiempo en estos temas y la verdad es que me enorgullece, ya que, por mi parte, ahora va a hacer un año que opté por la dieta vegetariana. Comencé a hacerlo un poco para mejorar mi rendimiento, pero ha ido mucho más allá. Al mismo tiempo, este año, en Portugal, Argentina y Austin hemos estado plantando árboles por cada vuelta en pista. En Austin fueron 67 árboles por 67 vueltas que dimos el fin de semana y es algo que aportamos. Siguiendo con la dieta vegetariana, me encuentro mucho mejor, descanso mejor y todo son beneficios. Empecé a hacerlo para mejorar el rendimiento y va más allá. Dejo de lado incluso mi rendimiento y me centro en otras cosas.