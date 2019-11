Messi: "Estando a este nivel podemos conseguir lo que queremos"

El argentino Leo Messi ha reconocido que, tras la derrota en Anoeta, el Barcelona, que ha encadenado once victorias consecutivas, ha cambiado en "actitud, ganas, la manera de presionar y tener la pelota". En un acto comercial celebrado en Barcelona, el delantero rosarino ha repasado la actualidad de su equipo que, según ha explicado, ha conseguido "cambiar la imagen que venía dando" en el primer tramo de temporada.

"Desde ese partido (Real Sociedad) a hoy cambió todo: la actitud, las ganas del equipo, salir a la cancha de otra manera y la forma de presionar y de tener la pelota", ha señalado. Sobre el buen momento por el que pasa el Barcelona, Messi ha subrayado que su equipo es capaz de jugar directo sin perder el toque de antaño. "Tenemos las dos cosas, podemos jugar al contragolpe. Con los delanteros que tenemos nos gusta llegar rápido al arco, pero también tenemos la otra parte que no la perdimos que es tener la pelota y atacar a muchas defensas que se nos encierran atrás", ha indicado.

Todo ello con el objetivo de ganar los títulos que no se consiguieron en el pasado curso, en el que, según ha admitido, "no fue bueno" debido a "muchos inconvenientes dentro y fuera" de la cancha. "El equipo intenta conseguir todo lo que jugamos, vamos a por todo. A veces se puede a veces no. Este año queremos que no se repita lo mismo que el año pasado y quiero seguir de la manera que estoy, siendo útil para el equipo", ha añadido.

En este sentido, ve al equipo preparado para conseguir los títulos al termino de la presente temporada: "Todavía no hemos conseguido nada, estos meses son fundamentales. Estando a este nivel podemos conseguir lo que queremos".

A sus 27 años, el astro argentino señala que no es el mismo que cuando tenía 23, por lo que intenta cuidarse con la alimentación "para llegar bien" a los entrenamientos, si bien ha resaltado estar en un buen momento. "Me encuentro bien, feliz por cómo están saliendo las cosas. Ojalá podemos seguir así", ha concluido.

"Era un desafío cambiar la imagen que había dado el año pasado"

Antes que en ese acto publicitario, Messi habló en el programa 'Mundo Leo' de DeporTV sobre su gran momento de forma: "Este año intenté de inicio arrancar lo mejor posible. Sabía que no venía de un gran año, donde pasé por muchos problemas tanto dentro como fuera de la cancha. Era un desafío cambiar toda la imagen que había dado la pasada temporada. Y volver a ser el que era. Ese era mi objetivo y con esas ganas he empezado la temporada".

El astro argentino analizó la mejoría del Barcelona desde la derrota de Anoeta: "La verdad es que estamos muy bien. Por suerte, después del partido de la Real Sociedad, donde no habíamos arrancado bien el año, cambió todo. Ahora estamos en otra dinámica, nos sale todo". Y pidió calma a la afición culé: "El equipo está con confianza y cambió la actitud y las ganas, y eso hizo que hoy estemos como estamos. Pero queda mucho, todavía no se ha ganado nada. Quedan muchos meses de competición tanto en la Liga como en la Champions. Hay que terminar de definir el pase a la final de Copa".



Messi analizó también la eliminatoria de Champions: "Nos tocó el Manchester City como el año pasado y es un equipo formado por grandes jugadores, así que será un doble enfrentamiento muy difícil. El objetivo para ellos es pasar porque hace tiempo que no lo logran. Será igualado y los detalles van a notarse mucho. Va a ser un lindo partido porque, además se han reforzado mucho".