El Málaga se impone al Getafe en un vibrante partido en La Rosaleda

El Málaga rompió su racha negativa en La Rosaleda y derrotó a un Getafe que vendió caro el triunfo, con un gol de genio del centrocampista Sergi Darder. El conjunto malagueño empezó dominando ante el Getafe, que con Pablo Franco en el banquillo, sustituto de emergencia de Quique Sánchez Flores, se presentó arropado, defensivo e intentado salir a la contra.



Pero le era imposible, porque los locales salieron desatados, con fuerza, precisión, velocidad y actitud. Diez minutos duró el 0-0, porque un centro de Rosales por la derecha lo remató de cabeza el delantero Juanmi, inapelable, cruzado, con fuerza y doblando las manos del guardameta Jona. El decorado cambió y el Getafe cogió las riendas del partido y adelantó las líneas al bajar la presión el Málaga. El encuentro entró en un tiempo indefinido, sin ocasiones, y algún acercamiento del Málaga al área rival con faltas laterales y córners.



En uno de ellos, el remate de cabeza de Samu García, dio en la mano de Freddy, pero el colegiado Prieto Iglesias, mandó seguir. El Málaga volvió al ataque, sin dar opción al rival. Un lanzamiento de Castillejo, con la derecha, lo envió a córner Jona, y seguidamente un centro de Boka a la derecha, lo desaprovechó Angeleri, con un disparo cruzado, al que tampoco llegó Juanmi. El Getafe volvió a sacudirse el dominio del Málaga al tener jugadores muy ofensivos, con calidad y técnica como Pedró Léon, que en un centro por la derecha creó la incertidumbre, aunque Álvaro Vázquez, no logró conectar solo delante de Kameni.



Al Getafe le quedaban cuarenta y cinco minutos para intentar, por lo menos empatar. Y salió decidido a ello. El Málaga se conformó con la ventaja y el rival le ganó el terreno. Había avisado varias veces y en un centro de Pedro León por la derecha, lo remató Álvaro Vázquez, solo, en el área pequeña. Era el minuto 54. El Málaga roto y sorprendido, no se lo esperaba, pero dio pie a ello con su sumisión. El conjunto getafense había hecho lo difícil, pero lo estropeó dos minutos después, porque Sergi Darder, enganchó un lanzamiento desde 30 metros que se coló como una exhalación por toda la escuadra.



El Málaga volvió a jugar como en la primera parte, con velocidad y con dos jugadores estelares, Samu García, que descolocaba con su posición de media punta a la defensa del Getafe, y Horta, que tuvo la sentencia, pero su disparo salió rozando el poste izquierdo. Horta, pedía un gol, lo estaba rozando y llegó tras una jugada excepcional por la izquierda de Samu Castillejo, que se fue de Alexis dentro del área y su centro lo remató de espuela el portugués consiguiendo el tercero en el minuto 67.



El Getafe, contemplativo en defensa, había dejado escapar un resultado positivo, por dos errores. El partido estaba prácticamente sentenciado, pero un saque de esquina lo remató Álvaro Vázquez, sin oposición, acortando diferencias en el minuto 76. La emoción quedó para los últimos minutos con un Getafe que de medio campo hacia arriba gestaba el peligro con excelentes futbolistas. Al final no dio tiempo, el Málaga controló y guardó el resultado.