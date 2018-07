Llega el primer clásico de la temporada

Fernando Burgos y Víctor Lozano, en Al Primer Toque, nos cuentan toda la información sobre el clásico que van a disputar Barcelona y Real Madrid para hacerse con la Supercopa de España.

Mourinho califica esta competición como 'la cuarta en importancia'. Pese a las declaraciones del entrenador del conjunto blanco, el Real Madrid no quiere que el Barcelona gane este título en el Santiago Bernabéu.

Finalmente, Pepe no ha sido convocado para el encuentro porque, 'no es humano arriesgar a un jugador por un partido de fútbol'. Sahin y Carvalho tampoco han sido llamados por Mourinho ya que, ambos jugadores no cuentan para el entrenador.

Para el nuevo entrenador de Barça, Tito Vilanova, sería su primer título como entrenador del equipo azulgrana. El conjunto catalán tiene ganas de revancha ya que, perdieron la Liga y el partido contra el Real Madrid en el Camp Nou.

Tito Vilanova compareció por primera vez antes de un gran partido. Para él, 'el Barça de estos cuatro años será recordado por como ha jugado'. Como en la pretemporada el técnico del Barcelona no ha querido entrar en polémicas

De cara al partido el Barça llega con todos sus jugadores, excepto Thiago que no ha recibido el alta médica. Se especula con el portero que finalmente saldrá en el once inicial, aunque parece que será Valdés el elegido.

También hablamos con ex capitanes de ambos equipos, José Manuel Alexanko y Manolo Sanchís. Para Alexanko, Vilanova no va a buscar muchos cambios de cara al juego del equipo aunque, 'todo entrenador tiene su cosilla de cara a algún partido'. Sanchís no le da importancia a las declaraciones de Mourinho sobre este título y piensa que 'El Real Madrid quiere recuperar el ritmo de partidos de competición cuanto antes'.

Los dos ex capitanes respetan mucho esta competición y esperan un gran partido. Sanchís con 'alguna sorpresa táctica de Mourinho' y José Ramón Alexanko con 'acciones individuales de algunos jugadores muy determinantes'.