Rafa Nadal: "Después de los Juegos, voy a tomarme un tiempo para pensar bien lo que necesito y lo que me apetece hacer"

Rafa Nadal ya conoce a sus primeros rivales en los Juegos Olímpicos de París, tanto en individual como en el dobles. Después del sorteo celebrado en la capital gala, el tenista español ha atendido a Onda Cero para contar sus expectativas del torneo. "He mantenido la ilusión, era uno de los objetivos y aquí estoy", ha dicho, a lo que ha añadido que los Juegos son "el evento más especial del deporte" y "traspasa el mundo del deporte" al "alejar del día a día" del circuito de tenis.

"Siempre me ha favorecido jugar con España, cuando ha sido la Copa Davis o las olimpiadas, normalmente he jugado bien", cuenta Nadal, que también afirma que jugar para España "no ha sido presión extra", sino "ilusión extra" y le ha funcionado "bien": "Nada es eterno y es una situación diferente a la de otras veces, pero el sentir que no estás jugando solo para ti, te eleva ese nivel de energía que te hace dar un poco más".

Sobre el sorteo, también considera que les ha tocado un rival "muy difícil", la pareja de Argentina que ya es "contrastada" y está "muy acostumbrada a jugar semana tras semana en el circuito": "Somos conscientes de que será un partido difícil. Hay que estar centrados y sacar lo mejor de nosotros y luchar con la máxima humildad y valorando cada punto. Si conseguimos pasar tiempo en pista, todo se puede ir acomodando de una manera menos complicada, pero es un torneo con poco margen".

Nadal cree que puede influir el poco tiempo que han jugado Alcaraz y el de Manacor juntos, por lo que no tendrán esa "automatización" de entrada y espera que se encuentren mejor con el paso de los minutos: "Ya no solo es compenetrarnos, sino que juguemos bien en dobles. Él lleva mucho tiempo sin jugar y yo llevo dos días la semana pasada, tenemos que automatizar los movimientos. Empezamos más lentos, hay que entender dónde restar, dónde elegir el tiro adecuado porque los espacios son más pequeños. Cada vez nos encontramos mejor. Nosotros no tendremos eso de entrada, pero tenemos gran ilusión y totalmente concentrados".

El tenista mallorquín ha elogiado a Alcaraz, al que ve como un jugador "muy completo" y "bastante genial en todos los aspectos". "Me parece un jugador predestinado a ser de los mejores de la historia, es lo que siento cuando le veo jugar. Luego en la vida no sabes lo que puede pasar", ha asegurado Nadal, que también ha resaltado el físico de Alcaraz.

Por último, Nadal ha hablado sobre su futuro y lo que espera tras los Juegos: "Nada es lineal en esta vida. Hay momentos y estados, que normalmente van acorde a estados físicos. Intento disfrutar y vivir lo que siento en cada momento, siempre con visión positiva de lo que es mi día a día dentro de mis posibilidades", ha dicho, para después comentar que no sabe "dónde será el día" en el que se producirá la retirada definitiva: "Después de aquí voy a tomarme un tiempo para pensar bien lo que necesito para mí como persona, lo que me apetece hacer realmente. Jugaré la Laver Cup".

