Jon Rahm deja la PGA y se suma al LIV Golf

"LIV Golf anunció hoy que el dos veces ganador de 'grandes', el vigente campeón del Masters de Augusta, se sumó al LIV Golf. Rahm competirá en la liga del LIV Golf a partir de la próxima temporada, que arranca el 2-4 de febrero de 2024 en el LIV Golf Mayakoba, México", informó la liga de golf en un comunicado.

Rahm, de 29 años, llegará al LIV en calidad de campeón del Masters de Augusta y se suma a estrellas del golf como su compatriota Sergio García, Dustin Johnson, Brooks Koepka o Phil Mickelson. En junio de 2023, LIV Golf, PGA Tour y PGA European Tour anunciaron que habían iniciado un proceso de fusión que todavía no ha acabado.

El contrato de Rahm será uno de los más ricos de la historia del deporte y, aunque los detalles económicos no han sido especificados, todo apunta a que sus ingresos superarán los 500 millones de dólares.

La noticia de la incorporación de Rahm al LIV llega de forma sorpresiva. En el pasado, el español había declarado que no le atraía el proyecto de la liga saudí y que su vida "no cambiaría lo más mínimo con 400 millones de dólares más". Al mismo tiempo, Rahm destacó que no cuestionaba las decisiones de vida de los demás golfistas.

Jon Rahm explica su decisión

"Esta decisión fue por muchas razones que pensé que era lo mejor para mí", dijo el golfista en ESPN. "No me malinterpretes, es un gran acuerdo. Tenía una oferta realmente buena frente a mí y es una de las razones por las que la tomé. Realmente me pusieron en una posición en la que tuve que pensar sobre ello y lo hice", añadió.

"Bueno, con cada decisión que tomamos en la vida habrá alguien que esté de acuerdo y le guste y alguien que no", dijo. "He tomado esta decisión porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia, y todo el mundo con el que he podido hablar me ha dado mucho apoyo. Así que estoy muy cómodo con mi decisión", agregó.